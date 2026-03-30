伊朗最高領袖至今神隱！　「書面感謝」伊拉克人民支持抗美

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗媒體29日報導，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）透過書面訊息，向伊拉克人民在對美國與以色列戰爭中的支持表達感謝。在戰事持續延燒之際，伊朗高層動向與領導人狀況持續引發外界關注。

穆吉塔巴至今未現身



法新社報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴自2月28日戰爭爆發後接任領導職務，但至今未曾公開露面，僅透過數份書面聲明發聲。哈米尼於當天空襲中喪生後，穆吉塔巴接班，但其遲未現身，引發外界對其健康與行蹤的諸多揣測。

僅以書面表達感謝 實際情況引人猜疑

伊朗國營電視台與部分官員表示，穆吉塔巴目前正因空襲造成的傷勢進行療養。半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，他在訊息中感謝伊拉克最高宗教權威、什葉派領袖希斯塔尼大阿亞圖拉（Grand Ayatollah Ali Sistani），以及伊拉克人民在面對對伊朗的「侵略行動」時所展現的支持與立場。

這項訊息是在伊拉克什葉派政黨伊拉克伊斯蘭最高委員會（Islamic Supreme Council of Iraq）與伊朗駐巴格達大使會晤後發布，但未說明訊息傳遞的具體方式。

穆吉塔巴以最高領袖身分發出的首份聲明，則是在波斯新年諾露茲節（Nowruz）期間向民眾致賀。至今所有公開訊息皆由他人代為在電視上宣讀，內容強調對戰爭勝利的信心。國營媒體也持續發布其照片，但未說明拍攝時間。

另一方面，美國總統川普上周表示，美方正與伊朗一名高層人士接觸，但明確指出並非最高領袖。他並稱，「我們沒有（哈米尼）兒子的消息…不知道他是否依然健在」，進一步加深外界對穆吉塔巴現況的不確定性。