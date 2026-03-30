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巴基斯坦稱主辦美伊會談　伊朗嗆：把美軍地面部隊燒成灰

▲伊朗嗆美軍若敢展開地面攻勢，將把美軍部隊燒成灰燼。（圖／路透）

▲伊朗嗆美軍若敢展開地面攻勢，將把美軍部隊燒成灰燼。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦宣布將主辦美國與伊朗的會談，試圖為持續一個月的中東戰事尋求外交突破。不過華府與德黑蘭目前尚未對此安排做出回應，會談形式是否採取直接或間接對話仍不明朗。

巴基斯坦宣布將主持美伊會談

美聯社報導，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）在伊斯蘭馬巴德與土耳其、埃及及沙烏地阿拉伯外長會晤後表示，巴基斯坦樂見美伊雙方對其斡旋角色表達信任，並稱將在未來數日內促成「有意義的對話」。相關各國外長預計將於翌日再度會面，持續協調立場。

巴基斯坦外交部並未進一步說明會談細節。不過由於同時與美國與伊朗維持相對穩定關係，伊斯蘭馬巴德近來逐漸成為雙方間接溝通的重要中介。巴基斯坦官員先前也透露，過去數周已低調推動多項外交接觸。

伊朗嗆美軍將把地面部隊燒成灰

然而戰場情勢仍持續升溫，隨著約2500名具兩棲登陸能力的美國陸戰隊員進駐中東，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）對會談前景表達強烈質疑。他批評在巴基斯坦舉行的會談只是掩人耳目的「幌子」，並透過國營媒體放話，「正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼，並且徹底懲罰他們的區域盟友。」

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