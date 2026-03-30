實況主用餐掉包包！餐廳拒給監視影片：是機密　總公司發5聲明解約

記者趙蔡州／綜合報導

遊戲實況主「蛋捲」近日跟親友到台北市六張犁一間某義大利麵加盟店用餐，離開時不小心把名牌背包忘在現場，她事後拜託業者幫忙調監視器找背包，沒想到遭到業者拒絕，對方還說「那是商業機密」。事件曝光後，義大利麵店的總公司介入了解，除了願意協助蛋捲調查外，也宣布跟加盟店解除合作。

▲實況主蛋捲用餐不小心弄丟包包，餐廳卻拒絕提供用餐區的監視器畫面。（圖／取自免費圖庫pixabay）

蛋捲近日在threads表示，她25日晚間跟親友到Promettente六張犁店用餐，當天背包放在店裡忘記帶走，後來打電話詢問，店家說監視器只有拍到料理台，門口那一個監視器卻不提供，「我們說還是想看一下，店家直接改口，那是商業機密，就算你們來，我們也不會提供」讓她非常無奈，只好發文求助網友「有沒有人撿到」。

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事件曝光後引發大量網友討論，Promettente總公司知情後，也在蛋捲的貼文下方留言，表態會全力協助。經過1天的調查後，Promettente又在threads發布5點聲明，經查整體情況跟蛋捲小姐陳述相符，且加盟店在事件發生當下，未依規定第一時間通報總公司，且現場走道監視器設備處於失修狀態，未能提供相關畫面供總部查核，已違反品牌管理規範。

Promettente表示，公司深切檢討自身在加盟管理與監督機制上之不足，未能即時掌握門市設備狀況與異常回報流程，對於監督失職之責任，公司責無旁貸，將全面檢討改善，且基於本次事件及相關管理缺失，公司已決議解除該加盟門市的品牌授權，終止雙方合作關係，相關門市品牌識別（含招牌）將在2天內拆除，以維護品牌整體信譽。