《陽光女子合唱團》遭質疑自我矮化　文化部已要求盡速說明

▲《陽光女子合唱團》捲入爭議，被觀眾質疑自我矮化。（圖／壹壹喜喜提供）



記者柯振中／綜合報導

創下全台7.5億元驚人票房、榮登影史國片冠軍的《陽光女子合唱團》，預計於4月4日登陸中國大陸市場。怎料官方微博在宣傳時竟將該片標註為「中國台灣地區」，遭質疑自我矮化，隨即在台灣引爆爭議。文化部對此重申，中國慣以統戰手段製造對立，已要求劇組儘速說明，並強調唯有自由民主的環境，才是國片創作的優良土壤。

片商宣傳用語惹議 台灣影迷怒轟：創紀錄國片竟自我矮化

這部在北美、紐澳及星馬等地皆有亮眼表現的現象級國片，原定於清明檔期進入中國戲院，不料片商在對岸社群媒體的發文格式，卻將產地冠上統戰色彩濃厚的稱謂。由於該片曾領取多項政府補助，且代表台灣影視產業的高峰，消息傳回台灣後，許多支持者感到情感深受傷害，紛紛留言表達不滿。

文化部點名統戰作為 批中方刻意製造兩岸矛盾壓力



面對輿論壓力，文化部影視局27日日正式對外發聲，直指中國一向利用各種行政手段達成統戰目的，藉此製造台灣製作單位的兩難困境，這不僅是為了達成政治目的，更深層的意圖在於製造對立與矛盾，讓影視從業人員在「打入市場」與「傷害國人情感」之間面臨沉重壓力。

▼國片《陽光女子合唱團》在微博的宣傳稱「中國台灣地區」，台灣觀眾質疑自我矮化。（圖／翻攝自微博／電影陽光女子合唱團）



劇組暫時保持緘默 政府將邀產業代表討論因應機制

針對目前的風波，《陽光女子合唱團》劇組與片商僅低調表示「暫不回應」。文化部則透露，後續將邀集相關產業代表與專業單位共同討論，研議有關國片海外推廣的因應機制，以期維護文化主體性。未來會適時對外說明進度，確保台灣作品在走向世界的同時，不失尊嚴。

守護創作詮釋權 官方提醒：自由土壤才是國片根基

文化部重申，身為影視產業的主管機關，絕對樂見優秀的台灣故事輸出海外，但也必須提醒各劇組，台灣獨有的自由民主環境是不可取代的創作資源，目前已請《陽光女子合唱團》說明，並盡速了解相關情況。只有當台灣文化產業壯大，創作者才能掌握作品的詮釋權與主權。