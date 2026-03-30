科技男跟女友吵架竟虐貓「鎖袋中狂噴水」惹眾怒　動保處要罰了

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名在知名科技公司上班的王姓男子跟女友吵架後，竟然將怒火發洩在無辜的小貓身上，案件直到虐貓影片被分享到網路後才曝光。桃園動保處29日表示，被虐待的貓咪目前已被帶走安置，王男28日已到警局製作筆錄，後續將依違反《動保法》進行裁處。

有網友在Threads貼出王男的虐貓影片，可以看見王男將貓咪關在寵物外出袋中，接著不斷用手不斷拍打袋子，甚至還拿蓮蓬頭直接朝貓咪噴水，貓咪受到驚嚇卻無處可逃，只能露出一臉委屈的表情，畫面讓人看了非常心疼。

影片曝光後，立刻引發網友眾怒，甚至有人揚言要肉搜王男。王男眼見事件鬧大後，也趕緊在Threads留言道歉，他說，針對近日的虐貓事件，他本人深感遺憾與自責，任何生命都應被尊重善待，事件造成的負面影響絕非他所樂見，他不會逃避應負的責任，也強調貓咪目前一切安好，並非有受虐的情況，未來會配合相關單位調查與處理，但他的道歉網友完全不買單。

▲科技男虐貓引發眾怒。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

桃園市民進黨議員黃瓊慧表示，她知情後已立刻到警局報案，王男的舉動已涉嫌虐待動物，警方表示會展開調查。黃瓊慧也說，王男為了討好女友，花了14萬元買來小貓，沒想到卻經常用虐貓、打貓來逼吵架後的女友回心轉意。

桃園動保處29日表示，被虐待的貓咪目前已被帶走安置，王男28日已到警局製作筆錄，30日將會根據警方筆錄，傳喚王男到案陳述意見，後續將依違反《動保法》進行裁處。