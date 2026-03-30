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最美329青年節！新竹縣府與義隆電子帶領180名青年及親子家庭深入潮間帶　共創「永續成長實踐」

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣政府教育局與義隆電子攜手舉辦「潮淨浮生」淨灘活動，吸引許多青年與親子家庭共襄盛舉。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

今年的329青年節，新竹縣的海岸線充滿了熱血與溫馨！新竹縣政府教育局與在地科技領航者—義隆電子 (ELAN)，昨日（29日）在新豐鄉鳳坑沙灣共同舉辦「潮淨浮生」青年淨灘行動。現場吸引總共180名在地青年與親子家庭參與，新竹縣副縣長徐元棟及義隆電子營運總經理顏國隆也親臨現場，帶領大家用雙手清理海廢，透過這場深刻的「永續成長實踐」淨灘行動，許下守護家鄉海洋的承諾。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼參與民眾熱血投入，合力將埋藏沙灘深處的大型廢棄漁網挖出，具體實踐海洋守護承諾。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

本次活動最讓參與者驚艷的，是專業生態講師帶領的潮間帶深度導覽。參與者不再只是低頭撿拾垃圾，而是跟著講師的腳步，實地觀察底棲生物與海岸生態系統。當孩子們驚呼發現小生命時，也同時親眼看見海洋廢棄物如何威脅這些生物的家園。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲專業生態講師帶領潮間帶導覽，讓親子家庭近距離觀察海岸生物，進行一場深刻的生命教育。

副縣長徐元棟感性表示，鳳坑沙灣擁有豐富的生態系統，是守護海洋資源的重要陣地 。他強調：「與其口頭說教，不如親眼看見生物的多樣與脆弱，保育才會變成自發性的守護力量。」現場參與青年及年輕父母們紛紛表示，這是一次最真實、最震撼的海洋生命教育課。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣副縣長徐元棟認為親眼見證了，保育才會變成自發性的守護力量。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲眾人齊心協力清理出大面積的廢棄物，展現新竹縣守護海岸生態的永續韌性。

除了身體力行的垃圾清理，參與的青年們也發揮創意參與有趣的「海廢重生」DIY 課程。在大家的手中，原本廢棄的漁網變成了夢幻的「藝術水母燈」，沉重的浮標也轉化為充滿生命力的「多肉盆栽」。透過動手實作，大家深刻體會到「廢棄物即資源」的永續價值，為地球減輕負擔。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼在講師指導下，參與的眾人發揮創意，將廢棄漁網與塑料重新利用，製作成具藝術感的作品。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

長期支持環保的義隆電子(ELAN)，更由員工自發組成志工隊帶領家人一同投入。營運總經理顏國隆表示，企業不應只是經濟的帶動者，更要成為生態的守護者，義隆電子早將永續精神內化為企業文化，期盼透過這次活動，將愛護環境的種子播撒到每個家庭中。教育局長蔡淑貞則強調，感謝義隆電子的共同合作，透過政府搭建平台、科技企業投入資源、青年投身行動的夥伴關係，展現了新竹縣強大的永續韌性。

▲▼新竹,義隆電子,潮間帶,環保,永續。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣副縣長徐元棟（右）代表縣府頒發感謝狀予義隆電子營運總經理顏國隆（左），感謝企業投入永續行動。

除了淨灘行動，蔡淑貞局長同步呼籲青年朋友踴躍參與「青春永續 GO FUTURE」系列活動。凡於3月份參與指定青年活動（如首部曲「青年出任務」）達2場次，即可兌換專屬禮券。此外，線上社群活動「永續接力 換你+1」也已正式壓軸推出，民眾只需選擇一項 SDGs 指標記錄行動成果並上傳臉書，就有機會抽中 Marshall 藍牙耳機、Kodak 復古底片相機等多項好禮。詳情請至官方網站（https://gofuture.tw/）或搜尋臉書粉專「新竹縣政府教育局青年事務科」查詢。

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