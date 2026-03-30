虎航訂閱制「月付1588元」今限量開搶　每年可換4張機票

▲台灣虎航首推訂閱制。（圖／記者李毓康攝）



記者周湘芸／台北報導

台灣虎航首創新服務「TEAM Tiger訂閱制」，共3方案，年滿18歲的會員可透過訂閱制換機票，最低53折起優惠，首波今天中午12時開賣，最低月付1,588元起，一年可獲4張來回機票兌換優惠，限量3000組。

台灣虎航公布全新「TEAM Tiger訂閱制」方案，會員透過訂閱制可不用搶促銷就讓機票變便宜。首波推出的限量3000組「TEAM Lite」方案，將於今天中午12時至3月31日開放搶購，月付僅1,588元，試算一年費用約1萬9056元，就可獲每年4組來回機票兌換優惠，等同旅客每季約花4,767元，就可獲得1組價值8,000元的來回機票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航推出訂閱制方案。（圖／台灣虎航提供）

針對常搭機旅客，台灣虎航則推出「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案，4月21日中午12時開賣。其中「TEAM Plus」方案訂閱費5,299元，另於每月再收取1,888元月費，試算一年費用約2萬7,955元，將提供6組來回機票兌換優惠，享優先登機與優先報到資格。

「TEAM Max」方案則提供每年12組來回機票兌換優惠，適合每個月出國一次以上的旅客，可優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇，僅需月付3,588元及訂閱費7,799元，試算一年費用約5萬0855元。

台灣虎航表示，目前台灣虎航會員有178萬人，尊榮虎會員則有2萬人，旅客透過訂閱制，可確保花4,700多元買到價值8,000元的機票，若單程票價超過4,000元則要補價差，機票優惠可兌換未來3個月的機票。

▲台灣虎航推出訂閱制方案。（圖／台灣虎航提供）