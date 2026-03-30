你懂你的原民朋友嗎？「原民笑話」好傷　真實心聲曝光

▲《青年局外人》Podcast最新一集，以「都市原民的身分認同」為題，邀請新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜與大桶山泰雅藝術館負責人Kinga tazing田原談心聲。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

當原民球員登WBC為台灣爭取榮耀、台東「跨年烈酒女團」大受歡迎，你我真的了解身邊的原住民朋友嗎？其實住在都市的原住民，在部落傳統和城市生活之間，內心經常面臨外人難以察覺的拉扯！Podcast《青年局外人》新一集「開箱都市原民」，邀請來自泰雅族的新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜、大桶山泰雅藝術館負責人Kinga tazing田原，揭開那些被忽略的文化差異與刻板印象。

《青年局外人》由新北市政府青年局製播，局長邱兆梅開宗明義說，雖然自己不是原民，但一直對原民文化充滿好感；但一直很好奇當「非原民」族群開口閉口就是「原民笑話」，原民是否會覺得被冒犯？

談到成長過程中的經驗，林瑋茜坦言，過去最害怕的情境就是在學校自我介紹，「一旦被知道是原住民，就會開始被問一些奇怪的問題，例如家裡有沒有電視、網路，甚至有人問是不是騎山豬來上課。」她指出，這類看似玩笑的提問，長期累積下來，其實會對個人造成壓力。

田原也分享，自己因為愛打籃球、運動能力不錯，常被歸因於「因為是原住民才很會運動」。被知道身份之後每每很多問題接踵而來，像是會不會打獵？酒量好不好？他提到有次開刀，護理師得知他是原住民，竟要求他在麻醉藥施打過程中「唱歌」取代一般病患的數數。這些經驗讓他苦笑，但也反映出社會對原民的既定印象。

▲新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜在節目中分享，原民部落核心在於「分享」，獵人捕獲的山豬（示意圖）需交由領袖分配，財富的概念是建立在群體共享而非個人擁有。

隨著升學與工作，多數原民青年需離開部落進入都市，文化差異也在此時顯現。田原回憶，大學時剛到台北，一開始以原民習慣與同學互動，在宿舍像在部落一樣，主動跟每個人打招呼。他曾對著隔壁棟宿舍曬衣服的人大喊：「哈囉你吃過了嗎？」結果竟然嚇到對方，從此沒人敢在那邊曬衣服。他感嘆，城市雖然人口密集，但人際距離反而更為疏離，「在部落是自然的熱情，來到城市卻需要學會收斂」。這樣的轉換，成為許多都市原民必經的適應過程。

針對社會高度關注的「原民加分政策」，田原也分享自身經驗，他在報考教育學程面試時，第一題即被問及「加分制度是否對原民有幫助」。他認為，這樣的制度在無形中放大了原民身分，使其成為需要被解釋與證明的條件，也讓原民學生在競爭過程中承受額外壓力。他提到部分原民學生透過制度進入高等教育後，仍需面對課業落差與標籤壓力。根據教育部統計，原民大專生在學率約為57.5%，明顯低於一般學生的95.8%，除了學業適應問題外，經濟負擔、生活成本與社交環境差異，都會影響就學穩定性。近年推動的「原民班」制度，則透過文化融入課程，提升學生歸屬感，也促進不同族群之間的理解與交流。

在價值觀上，原民文化與都市社會也呈現明顯差異。田原表示，原民部落強調「分享」，例如獵人捕獲山豬後並不會個人獨享，而是交給部落頭目分配給不同家庭。「財富不是擁有多少，而是大家都有得吃；別人有需要的時候你幫助他，哪天你有需要別人也會幫助你，這是部落的『理財方式』」。這樣的概念延伸到現代部落，即使使用貨幣也有相同精神，例如族人家中有人生病，大家會集資協助。這種以關係為核心的價值觀，也讓主持人直呼，「跟都市的邏輯真的很不一樣！」

▲本集探討原民與都市文化的價值觀碰撞。Kinga tazing田原分享貨幣在部落中是分享的媒介，與都市中強調投資經濟的邏輯截然不同。

面對身分認同的拉扯，林瑋茜坦言，長輩有時會對在都市生活的年輕人說，「你讀了越多書很多，但是離我們越來越遠了」，但她認為，當代原民的樣貌本來就是多元的，「不管你在哪裡，都還是原住民」。田原則建議，若想找回與部落的連結，可以從學習族語開始，甚至走進部落的雜貨店，「那裡就像一個小型資料庫」，透過聊天與交流，慢慢拼湊自己的文化脈絡。

▲新北市政府青年局長邱兆梅透過這次對談，重新理解了原民文化背後的深層意義。

新北青年局長邱兆梅坦言，透過這次對談，更加理解了原民文化背後的深層意義，「那些看似理所當然的標籤，其實承載著很不一樣的故事」，離開部落，不代表遺忘，留在城市，也是一種前行方式，在現代社會中，每一位原民青年，都在用自己的方式，重新定義屬於自己的位置。

《青年局外人》｜新北市政府青年局製作

主持人：邱兆梅局長

來賓：新北市原民局長 Siku Yaway 林瑋茜、大桶山泰雅藝術館負責人 田原

主題：〈EP16｜標籤下的真實：都市原青的身分認同與回家的路〉

收聽平台：Spotify、Apple Podcast、SoundOn