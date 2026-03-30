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春裝上陣迎新季！Rosé、林柏宏現身北捷　帶你一秒掌握潮流

▲春裝上陣迎新季！Rosé、林柏宏現身北捷　帶你一秒掌握潮流。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

寒冬漸退、暖意升溫，城市正式進入換季模式！走進台北捷運，不只是在移動，更像走進一場流動的潮流展場，從國際巨星到人氣男神，再到各大品牌強勢曝光，通勤族在日常移動之間，也能同步掌握最新時尚與生活趨勢，迎新、迎暖、迎好運。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Rosé、林柏宏現身北捷，帶通勤族掌握潮流趨勢。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

國際巨星Rosé驚喜現身忠孝復興站，以一身黑白時尚造型亮相，氣場全開、魅力爆棚，身為Levi’s品牌大使，她一登場立刻吸引眾多通勤族目光，成為車站最吸睛焦點，讓通勤時也多了一份時尚感。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Rosé驚喜現身忠孝復興站，吸引眾多通勤族目光。

市政府站則由男神林柏宏接力登場，為霓淨思站台，主打「青春雙星」保養概念，強調換季時肌膚修護與逆齡保養的重要性，透過簡單保養步驟，就能重啟膚況，打造緊緻平滑的好氣色，讓春季從「臉」開始煥新。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲男神林柏宏在市政府站，教你開啟肌膚時光逆行。

中山站則由開架保養龍頭巴黎萊雅強勢進駐，整排燈箱展示春季必備清單，從臉部保養到髮絲護理一應俱全，品牌以「換季先更新狀態」為主軸，提醒民眾在換上春裝前，也別忘了升級自己的日常保養。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲巴黎萊雅強勢進駐中山站，透過整排燈箱展示春季必備清單。

走進板南線車廂，立刻被滿滿暖意包圍，從手拉環、窗貼到口型貼，通通都是味之素「VONO」濃湯，日本原裝進口，多種口味、濃郁好喝，就連台北車站手扶梯也被這波暖意攻佔，只要15秒快速好溶解，回家立刻來一碗，暖胃又暖心。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼走進板南線車廂，從手拉環、窗貼到口型貼，通通都是味之素「VONO」濃湯。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

淡水信義線則推出期間限定彩繪列車，由唐氏症基金會打造，以繽紛色塊結合神明意象插畫，充滿祝福寓意，從車身到車內空間全面換裝，乘客不僅能拍照互動，也能在通勤過程中響應3月21日世界唐氏症日，讓共融理念自然走入日常生活。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼淡水信義線則推出期間限定彩繪列車，以繽紛色塊結合神明意象插畫，充滿祝福寓意。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

不只時尚與生活，北捷也成為娛樂話題最前線，WBC賽事雖然落幕，但棒球熱潮持續延燒，台北車站轉乘層整排Airwaves燈箱再次點燃球迷熱血，並攜手中信兄弟推出收藏球員卡與啦啦隊女孩卡，將應援氛圍延伸到日常生活中。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲棒球熱潮持續延燒，台北車站轉乘層整排Airwaves燈箱再次點燃球迷熱血。

人氣手遊《LINE Rangers 銀河特攻隊》迎來12週年，紀念活動全面啟動，更預告全新「4陣營對抗戰」，吸引老玩家回歸，也讓新玩家躍躍欲試，通勤途中也能即時掌握遊戲最新動態。

經典IP鋼彈也沒缺席，《SD鋼彈G世代永恆》進駐台北車站與忠孝復興站，以大面積閘門貼呈現最新改版內容，讓玩家在等車時也能同步接收遊戲情報。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲《SD鋼彈G世代永恆》進駐台北車站與忠孝復興站，以大面積閘門貼呈現最新改版內容。

此外，《超級瑪利歐銀河電影版》上映前夕，也在中山站打造沉浸式長型壁貼走廊，經典角色齊聚一堂，帶領民眾提前進入全新冒險世界，成功吸引影迷駐足打卡。

隨著通勤與旅遊需求升溫，交通場域也成為品牌搶攻的重要入口，Klook鎖定日韓櫻花季旅遊熱潮，推出「137最便宜」優惠活動，從住宿、門票到eSIM一站式整合，週週限量搶購、每月再加碼，讓旅客用最划算價格完成整趟行程規劃。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高鐵站透過多元版位全面曝光，精準觸及旅客族群。

高鐵站內同樣不缺席，新竹站由亞瑟士、左營站則由HOKA進駐，透過多元版位全面曝光，精準觸及旅客族群。無論是運動品牌還是旅遊服務，從進站到候車的每一刻，都成為資訊接收的黃金時段。

從城市通勤到跨城移動，北捷與高鐵形成完整串聯，不只承載人流，更成為資訊流動的核心場域，對民眾而言，每一段通勤路程，都不再只是移動，而是掌握潮流、接收新知的最佳時機。

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