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二手車詐騙頻傳！專家揭常見陷阱　超低價背後暗藏風險

桃園,桃園買車,中古車,二手車,TCBU優質車商認證,桃園汽車商業同業公會（圖／桃園市政府提供）

▲TCBU優質車商認證聯盟執行長、桃園汽車商業同業公會理事長徐立昇指出，二手車買賣常見爭議大多來自資訊不對稱。（圖／桃園市政府提供，以下同）

記者洪菱鞠／桃園報導

走進中古車行，看到心儀的夢幻車款開出「低於行情」的破盤價，先別急著簽約，這極可能是陷阱的開始。二手車市場交易熱絡，伴隨而來的消費糾紛與詐騙案例也層出不窮，從超低價誘騙、空氣車吸客，到里程數調整與事故未揭露，讓不少消費者在購車前更加謹慎小心。表面上看似划算的價格，往往隱藏資訊不對稱的交易風險，在這樣的市場環境下，越來越多人在買車時也不再只問「多少錢」，而是開始思考：「去哪裡買才安全有保障？」

市場上任何商品都有合理價格區間，在二手車買賣過程中，過低的價格本身就是警訊之外，TCBU優質車商認證聯盟執行長、桃園汽車商業同業公會理事長徐立昇表示，目前市場中常見的高風險爭議大多來自資訊不對稱，包含「認證不實」未清楚告知事故車資訊，以及「看A車交B車」廣告不實手法，消費者在網路看到低價車款，被話術引導到現場後卻被推銷其他車輛，導致消費者在購車過程中踩雷。

桃園,桃園買車,中古車,二手車,TCBU優質車商認證,桃園汽車商業同業公會（圖／桃園市政府提供）

▲徐立昇提到，購買二手車前應多做功課、現場實際看車、確認合約內容與認證文件，避免產生交易風險。

桃園汽車同業公會秘書長景蘭如也補充，部分不肖業者甚至會以貸款試算為由，誘導消費者簽下空白合約，實際上融資公司必須有明確標的物才能核貸，車商便私下以另一台B車送件，最終強迫消費者購買，對於信用條件較弱、缺乏市場資訊的族群，很容易落入這類陷阱。此外，也有的會在合約書的車型欄位模糊記載，事後若發生糾紛，則會拿出錄影畫面宣稱消費者已簽名確認，以此規避法律責任。

「貨比三家不吃虧，多看幾家、多問幾家，是降低風險最直接的方式。」徐立昇指出，中古車一車一況，使用狀況各不相同，當車商分散、車源不足時，容易被價格或話術左右判斷，反之，若市場具備一定規模與集中度時，競爭自然會形成公開機制，消費者可以在同一區域內比較多家車輛與價格，提升選擇效率與判斷基準，不只是在選車，更是在選擇服務與保障，才不會在交易完成後成為「孤兒車主」，遇到故障時求助無門。

買二手車就去桃園　北台灣車源最完整的交易聚落
桃園市汽車商業同業公會會員數量達437家，在全國超過2,500家合法車商佔比約17%，規模為北台灣最大，是中古車的重要集散地，車商高度集中於桃園、中壢、龜山、平鎮及八德一帶，具有最多同級或同款車可比較與選擇，舉凡國產、進口、商用車，種類齊全，民眾可以用最少的時間看完最多的物件，提高找到理想車的機率。受惠於車商集中及流通性高，整體二手車市場交易可說是全國最活躍，也讓「買二手車來桃園」逐漸成為業界與消費者之間的共識，據公會觀察，跨縣市到桃園購車的比例明顯增加，外地消費者專程來看車的情況越來越普遍。

桃園市政府經濟發展局說明，桃園地理位置介於台北與新竹之間，鄰近機場、工業區、物流中心，車輛流通速度快，土地成本相對雙北較低，展示場地面積可以做更大，很多車商會設點在桃園做「批發＋零售」，集中形成完整產業鏈結構。若以人口與產業結構來看，自雙北外溢之通勤族為數不少，工業區密集連帶影響企業端用車需求增加，再加上首購族偏好二手車，需求端非常穩定。此外，桃園二手車平均價格約與全台平均相近甚至略低，因此更具價格競爭力。

桃園,桃園買車,中古車,二手車,TCBU優質車商認證,桃園汽車商業同業公會（圖／桃園市政府提供）

▲經TCBU認證的車輛，代表該車況經過第三方查驗，由查定師及公會背書，並有定型化契約、保證書，共三大保障。

認明TCBU優質車商認證 桃園汽車商業同業公會打造制度化保障
除了規模優勢，為進一步強化市場信任，桃園汽車商業同業公會推動TCBU優質車商認證聯盟，從車況查驗、資訊揭露到交易流程，逐步建立標準化管理制度，認證書由查定師及公會背書，並有定型化契約、保證書，共三大保障，讓消費者在選購時有明確依據，真正買的安心、開的放心。徐立昇說，「認證書就像車子的身分證，代表該車輛經過第三方查驗，確實存在且車況透明，每一台車都有對應資料可供核對，消費者亦可透過官方系統查詢車籍資訊。」

「我們希望讓消費者養成習慣，買車一定要看認證」，徐立昇強調，「具備TCBU認證的車輛，代表車體結構經過專業查定師嚴格把關，若屬事故車、泡水車等重大瑕疵不會取得證書，並由公會與車商共同負責，以大幅降低交易爭議，一旦後續出現車況疑慮，公會也會協助處理。」他也提醒，慎選車商比選車重要，消費者可以主動要求查看認證文件，辨識車況與來源，以及透過市場比較、不輕信網路超低價，看清楚合約後再簽署，建立基本購車SOP，確保交易透明，降低風險。

桃園,桃園買車,中古車,二手車,TCBU優質車商認證,桃園汽車商業同業公會（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市政府支持公會建立TCBU認證機制，推動市場透明化與制度化管理，強化消費者保障。

市府協助產業升級　建立安心中古車城市品牌
國內二手車市場競爭激烈，過去多以價格導向為主，也因此衍生出不少交易糾紛與消費爭議，尤其二手車產業為桃園重要的流通型產業之一，市府長期協助推動市場透明化與制度化管理，對於公會建立TCBU優質車商認證機制給予支持，目的並非增加交易成本，而是建立可被信任的市場環境，在選購時有清楚識別依據，強化消費者保障。

桃園市政府經濟發展局指出，早在TCBU優質車商認證制度推動前，市府便與公會合作辦理「桃園車讚 安心好店」評選，邀集法律、行銷與車輛機械等專業領域評審，透過書面審查與實地評鑑，公正、嚴謹、公開地篩選出真正品質優、信譽佳、服務好的車商，聯合推薦給購車民眾，作為實際選擇時的重要參考依據。

除了安心店家評選，市府經發局進一步提到，今年公會也提出創新合作方向，規劃推動「汽車銷售人員受訓取證」模式，由公會推薦第一線從業人員參與完整培訓課程，導入產官學三方資源，從專業知識到消費者保護觀念全面提升，最終通過測試者將由市府公開表揚。這項計畫不僅是為了健全在地的買賣環境，更希望作為未來全國性汽車銷售人員證照制度之示範，杜絕坊間交易市場不實銷售廣告及詐欺行為。

在詐騙風險升溫、消費意識抬頭的市場環境下，桃園透過規模優勢與制度保障並行，結合公私協力推動產業升級，逐步建立「買二手車來桃園，認明TCBU」的品牌印象，讓消費者能在「選對地方、選對制度」的守護下，享受透明、公正的購車體驗，不只是買到一台車，更是在安心與信任中，開啟每一段用車生活。

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