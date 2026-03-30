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上一秒晴天、下一秒暴雨　新北市用AI氣象預警掌握天機智慧防災

新北市,氣象預報,防災,極端氣候,氣候變遷,天氣風險公司,新北災訊E點通,AI氣象,災害應變（圖／新北市政府消防局提供）

▲新北市長侯友宜、副市長朱惕之、消防局長陳崇岳及水利局長宋德仁於劇烈天氣發生時進駐新北市災害應變中心，聽取天氣風險公司專人解說天氣情資，作為市府防災決策參考。（圖／新北市政府消防局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

早上出門還是大晴天，下午卻突然傾盆大雨，猛烈程度像是用倒的一樣，讓街道瞬間變成小河，天氣變化大到令人措手不及。台灣位處亞熱帶與熱帶交變地帶，新北市地形複雜且三面環海，多變的天氣型態如梅雨、颱風、午後雷陣雨，再加上極端氣候的威脅，不僅影響日常生活，更對城市運作帶來極大考驗。面對這樣的不確定性，天氣風險公司作為台灣首家取得氣象預報許可證的民間機構，同時也是新北市氣象防災協力單位，扮演了相當關鍵的角色。

新北市近年逐步導入民間氣象專業，與天氣風險公司合作，將原本偏向學術與專業的氣象預報，轉化為更貼近實務需求的防災體系，不只是知道天氣，而是能提早準備。以夏季最常見的午後雷陣雨為例，過去民眾多半依賴當下觀察，現在透過天氣風險公司的觀測資料及高解析度數值模式，上午就能預測午後可能發生強降雨的區域與雨量變化；當對流雲系開始發展，再結合雷達回波、閃電落雷監測網路，精準捕捉訊號，提供及時的短延時強降雨預警。

天氣風險公司不僅提供大眾化的氣象資訊，更針對不同天氣型態建立起深度的預警機制，讓防災不再只是被動反應，而是能提前部署，民眾在安排外出、接送或活動時，有更充足的判斷依據，減少臨時淋雨或行程被打亂的困擾；對於戶外工作者、戶外工程、大型活動主辦單位及防災單位，則是及時評估應變，決定是否延後計畫。

新北市,氣象預報,防災,極端氣候,氣候變遷,天氣風險公司,新北災訊E點通,AI氣象,災害應變（圖／新北市政府消防局提供）

▲天氣風險公司於強降雨事件發生時提供天氣圖卡資訊。

當颱風或豪雨來臨前，天氣風險公司氣象專家團隊會依不同季節的大氣環境條件，綜合分析各國數值模式及太平洋高壓動向，提前判讀颱風路徑與降雨趨勢，同時提供流域等級降雨預估及各區風速預報。特別是在秋季，當冷空氣南下與暖濕氣流交會，容易形成共伴效應並帶來劇烈降雨，透過精準預報，能爭取更多事前準備時間，協助新北市防災單位提前進行抽水機預布與調度、雨水下水道清淤、沙包堆置及相關風險管理等整備工作。

此外，像是夏天連日高溫，走在戶外沒多久就熱到中暑，冬天則是寒風刺骨冷到發抖；又或者海邊看似風平浪靜，實際上卻暗藏長浪風險，這些都是容易被忽略、卻可能影響安全的氣候變化。對此，天氣風險公司亦針對氣溫異常及風浪變化，提供相關預警資訊提醒民眾注意，以降低遊憩活動、岸際垂釣或戲水等風險；預報工作甚至細緻到連新北市各轄區之高低溫也能掌握，在熱浪或寒流來襲前，新北市防災單位及各區公所可以適時啟動防寒或防熱應變措施。

新北市,氣象預報,防災,極端氣候,氣候變遷,天氣風險公司,新北災訊E點通,AI氣象,災害應變（圖／新北市政府消防局提供）

▲因應劇烈天氣事件，新北市長侯友宜即時聽取天氣風險公司情資分析，掌握氣象變化，作為災害應變決策依據。

新北市,氣象預報,防災,極端氣候,氣候變遷,天氣風險公司,新北災訊E點通,AI氣象,災害應變（圖／新北市政府消防局提供）

▲天氣風險公司整合AI氣象預報資料至預報系統，精準掌握鳳凰颱風路徑，並於新北市災害應變中心開設期間提供天氣情資研判。

預警需求日益提升，氣象預報技術也持續演進。過去仰賴物理方程式進行大量運算的傳統數值預報，雖具備一定精準度，但耗時甚長，往往難以及時反映快速變化的天氣系統，近年隨著人工智慧（AI）技術導入，預報效率與彈性大幅提升，並已呈現部分取代的趨勢。目前國際間如GraphCast與Earth-2等模型，已證實AI可透過深度學習數十年的歷史氣象資料，在數秒內生成全球氣象預測，且在颱風路徑預報的準確度上，甚至超越傳統物理模式。

天氣風險公司積極將AI氣象預報資料整合至現有預報系統中，強化極端天氣事件的捕捉能力，例如2025年秋颱「鳳凰颱風」，得益於AI技術，在颱風尚未形成時，即預測未來發展路徑，推估可能在一週後於台灣西南部登陸，使新北市得以在更早階段啟動防災應變與超前部署。相較五年前，AI預報的精準度與速度已有明顯進步，防災決策更早介入，增加應變空間。

隨著科技進步，氣象預報不再只是「告訴你會不會下雨」，而是逐漸成為城市運作的重要支撐，AI技術與專家在地經驗結結合，原本複雜的大氣資料能更快被整理與判讀，轉化為實際可行的應對方式，在災害來臨前有充足反應時間。新北市也持續優化災害管理資訊系統（EMIS）及全災型智慧化指揮監控平台（EDP），並透過新北災訊E點通整合多項防救災資訊，當你在猶豫要不要改搭捷運、或是住家附近的停車場是否開放避難時，只要透過行動裝置，就能即時掌握天氣、潛在風險、周邊災況，以及政府正在做的應變措施，使防災資訊更貼近日常生活。

新北市,氣象預報,防災,極端氣候,氣候變遷,天氣風險公司,新北災訊E點通,AI氣象,災害應變（圖／新北市政府消防局提供）

▲「新北災訊E點通」整合氣象情資與即時災況等多項防救災資訊，讓市民可透過行動裝置即時掌握周邊災情與政府應變措施。

在多變天氣與極端氣候的挑戰下，新北市持續不斷地強化氣象監測與災害預警能力，透過政府與企業的協力合作，讓預報與應變緊密連結，逐步提升整體防災韌性，守護市民生命與財產安全，每一次面對天氣變化，都能從容準備、多一分安心。

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