斯巴達10週年前哨戰！漁光島沙地開練　台南市副秘書長下場體驗：滿身沙超過癮

▲斯巴達10週年前哨戰！漁光島沙地開練。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

為迎接斯巴達障礙跑邁入10週年，2026年台南站賽事暖身活動率先登場，主辦單位選在台南漁光島舉辦戶外訓練營，讓選手提前適應比賽節奏。現場吸除了引來自全台的斯巴達愛好者參與，台南市政府副秘書長徐健麟也親自體驗，走進沙地與海風交錯的場域，感受戶外訓練的不同魅力。

此次活動邀集教育部台南市聯絡處暨學生校外生活輔導會、學生輔導諮商中心一同參與，加入訓練行列的對象，包括相關服務單位，以及南英商工、台南海事等學校教練與學生。

台南市政府副秘書長徐健麟表示，台南市非常歡迎全台選手來到漁光島參與訓練，談到親自下場體驗為4月18、19日的正式賽事暖身，他笑說，自己平常多在健身房訓練，這次在戶外滿身沙卻覺得特別過癮，「貼近自然的感覺很好，也期待比賽有好表現。」

▲台南市政府副秘書長徐健麟親自下場體驗賽事暖身訓練。（圖中）

主辦單位指出，戶外環境相較室內更具變化，對選手的核心穩定、協調性與身體控制能力要求更高，也更貼近斯巴達賽事實際情境。

另外，風帆隊教練也表示，平時訓練較少著重複合動作與協調性，這次課程對選手是一大挑戰，「斯巴達同時考驗體能與台，對運動員幫助很大。」不過正值全國賽前集訓期，隊員們也笑說「今天練到腿軟」。

到場參與的南英商工棒球隊隊員笑稱，身為台南人卻是第一次來漁光島，「風景很好，邊訓練心情也不一樣。」適逢體能訓練週，他們形容這次活動像是額外課程，但相較平時強度，「今天算輕鬆，卻很新鮮。」

除了成人選手，活動現場也有不少親子也一同參與，小朋友在沙地中奔跑、翻滾、挑戰關卡，玩得不亦樂乎，甚至開心自稱是「小勇士」。家長笑說，孩子放電充分，「今晚應該很好睡」，現場氣氛熱絡。

徐健麟也強調，斯巴達台南站即將登場，這場結合自然地形的訓練活動，讓參與者提前熟悉戶外挑戰，也讓更多人體驗障礙運動的魅力。在海風與沙地之間，每一次奔跑與跨越，都是為賽事累積實力，也為挑戰注入更多期待。