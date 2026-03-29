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曾神準預言賴清德當總統！命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲江柏樂警告，今年馬年火太旺，不但可能夏天面臨旱災，還要嚴防傳染病、瘟疫侵襲 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

2026年迎來丙午馬年，民間相傳為60年一遇的「赤馬紅羊」之劫，引發命理界高度關注。曾精準預測總統大選結果的命理專家江柏樂示警，丙午年在五行中屬於「火上加火」的極端格局，火勢過旺將導致水氣被乾涸。今年不僅夏天可能面臨嚴重旱災，未來數月更需嚴防大規模傳染病與瘟疫侵襲，提醒民眾務必守護身體健康。

五行天干地支皆屬火　專家憂「火勢猛烈」衝擊環境

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根據傳統干支理論，2026年天干為「丙」、地支為「午」，兩者在五行屬性中皆代表火。江柏樂分析，這種雙火重疊的現象象徵今年環境能量極度燥熱，火勢過於強盛將破壞原本的自然平衡。雖然目前社會情勢看似平穩，但這種隱藏的波動可能在接下來的月份中逐漸顯現，對整體大環境造成不小的壓力。

缺水危機恐迫在眉睫　神明示警：夏天防範嚴重乾旱

針對氣候變遷，江柏樂在社群影片中直言，由於今年「火太旺」，導致象徵生命源頭的水分容易被澆熄、蒸發。他大膽預測，隨著夏季腳步臨近，台灣恐將陷入缺水困境。他更透露，這項觀察也得到了神明的印證，因此更加肯定今年發生旱災的機率極高，呼籲相關單位與民眾應提早做好節水準備。

嚴防病毒與傳染病　呼籲大眾回歸健康自主管理

除了環境災害，江柏樂也點出火旺格局對人體健康的負面影響。他指出，極端的火能量容易引發集體性的健康問題，甚至演變成具規模的瘟疫或新型疾病。他語重心長地叮嚀，無論外在的命理預言如何變化，個人的免疫力與衛生習慣才是抵禦災禍的根本，切勿因現狀平靜而掉以輕心。

歷史循環與民間傳說　赤馬紅羊年潛藏諸多變數

「赤馬紅羊」在歷史記載中常被視為動盪之年，雖然現代社會已有科學根據支撐氣象觀測，但命理界的推演仍提供另一種防患未然的視角。江柏樂強調，提出這些預測並非要造成恐慌，而是希望透過五行規律的提醒，讓大眾在面對可能的缺水或流行病風險時，能多一分警覺心，以平和的心態應對流年挑戰。

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