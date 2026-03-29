　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甩工讀生巴掌血濺亞太球場　男子遭送辦！身分曝光

記者林東良／台南報導

台南亞太棒球場29日晚間發生觀眾出手攻擊場館工作人員事件，台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方於當晚7時30分許接獲報案，指稱觀眾席後方發生糾紛，立即派員到場處理，並將與工作人員發生糾紛，掌摑工作人員的49歲蔣姓男子帶返派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方調查蔣姓男子（49歲）當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生（20歲）發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）
據了解，當時工讀生因場內動線管制，依規定上前勸導該名觀眾返回座位，但對方不僅未配合，還動手攻擊。事件發生後，受傷工讀生已由聯盟主管陪同前往就醫驗傷，並完成報案及提告程序。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）
聯盟隨後發出聲明，對於任何暴力行為採取零容忍態度，除全力協助被害人後續法律行動外，也已將該名涉案男子列入球場黑名單，未來禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾安全。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）
警方呼籲，民眾參與大型活動應遵守現場規範，若遇糾紛應理性溝通處理，切勿以暴力行為解決問題，以免觸法得不償失。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
降溫「全台有雨」時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

甩工讀生巴掌血濺亞太球場　男子遭送辦！身分曝光

屏東伯住「垃圾車」逾10天！吃喝拉撒全在車上　恐怖環境惹鼻酸

快訊／北市大巨蛋旁晚間「人孔蓋脫落」　2人踩空摔傷

台中男澳洲車禍告友人求償千萬　一二審判賠差230萬理由曝

車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

金門消防女力發光　王順香跨縣市歷練獲選全國優秀青年

游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

快訊／台中太平癌翁墜樓！倒臥血泊無心跳　送醫搶救不治

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

甩工讀生巴掌血濺亞太球場　男子遭送辦！身分曝光

屏東伯住「垃圾車」逾10天！吃喝拉撒全在車上　恐怖環境惹鼻酸

快訊／北市大巨蛋旁晚間「人孔蓋脫落」　2人踩空摔傷

台中男澳洲車禍告友人求償千萬　一二審判賠差230萬理由曝

車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

金門消防女力發光　王順香跨縣市歷練獲選全國優秀青年

游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

快訊／台中太平癌翁墜樓！倒臥血泊無心跳　送醫搶救不治

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

「JOJO、無職轉生、Re:0」眾多大作登場！Anime Japan情報一次看

優惠限時搶！南北義大利一次暢遊

北海道自然探祕　與可愛動物相遇

日本阿爾卑斯　立山黑部追雪牆

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

相關新聞

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

台南亞太成棒主球場今（29）日賽事期間驚傳暴力事件，一名觀眾疑因不滿管制措施，竟出手攻擊現場工讀生，引發球迷譁然。對此，中華職棒聯盟隨即發出聲明，強調將採取法律行動，並對暴力行為「零容忍」。

蘇智傑在新家開轟寫紀錄：新的開始！

蘇智傑在新家開轟寫紀錄：新的開始！

總統府模型到手！餅總盼回應總統期待

總統府模型到手！餅總盼回應總統期待

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

賴清德訪台鋼休息室　與日籍教練撞臉

賴清德訪台鋼休息室　與日籍教練撞臉

關鍵字：

離場台南亞太球場掌摑工讀生

讀者迴響

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面