甩工讀生巴掌血濺亞太球場　男子遭送辦！身分曝光

記者林東良／台南報導

台南亞太棒球場29日晚間發生觀眾出手攻擊場館工作人員事件，台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方於當晚7時30分許接獲報案，指稱觀眾席後方發生糾紛，立即派員到場處理，並將與工作人員發生糾紛，掌摑工作人員的49歲蔣姓男子帶返派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦。

▲台南亞太棒球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，警方到場將涉案蔣姓男子帶回偵辦。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方調查蔣姓男子（49歲）當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生（20歲）發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情。



據了解，當時工讀生因場內動線管制，依規定上前勸導該名觀眾返回座位，但對方不僅未配合，還動手攻擊。事件發生後，受傷工讀生已由聯盟主管陪同前往就醫驗傷，並完成報案及提告程序。



聯盟隨後發出聲明，對於任何暴力行為採取零容忍態度，除全力協助被害人後續法律行動外，也已將該名涉案男子列入球場黑名單，未來禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾安全。



警方呼籲，民眾參與大型活動應遵守現場規範，若遇糾紛應理性溝通處理，切勿以暴力行為解決問題，以免觸法得不償失。