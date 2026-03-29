國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

▲國防部長顧立雄、黃文啓（紅領帶者）與朝野在24日外交國防委員會上討論軍購條例。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部戰規司長黃文啓日前在立法院外交國防委員會尋求在野黨同意行政院版1.25兆國防條例時，直言「遇到發價書危機」，並指如果美方不同意延後支付首期款時間，像是海馬士，議約時間就會錯過這一批，但藍委仍不願放行，黃講到滿臉脹紅又無奈的神情受到討論。不過，國防部今（29日）表示，美方已同意82套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。

行政院編列1.25兆國防預算對美採購包括82套海馬士多管火箭系統等武器裝備，相關條例送到立法院後，外交國防委員會與財政委員會於上週召開3場聯席會審議。黃文啓在26日會中表示，「我們現在已經遇到發價書危機了」，執行面上若拿到發價書才做，對國防部來說真的很難做，他聯絡美國安和局長，對方態度是很難給我方（付款）彈性，但國防部還有4天可以爭取。

黃文啓說，如果以知會國會作為界線，還有（審議預算）彈性，但每件事情如果都是等發價書來了，像是海馬士這案，如果美方不同意延後支付首期款時間，議約時間就會錯過這一批，下一批可能就會等到年底前，這是國防部在執行上遇到的問題。

但藍委馬文君則指出，國防部講預算可流用，現在居然用不上，以第一期款來講說不通。美國對我方交貨期程延宕這麼多項目，且關注該案會怎麼通過，不會不知道目前進度，所以國防部應就此部分有充分條件去談，如果連對付款都沒有能力處理，後續怎麼管控其他武器裝備來源，不要把這理由拿來檯面上講。

黃文啓多次尋求在野黨同意院版的軍購條例，但在野黨堅持不放行，最後朝野僅對2條條文及1項附帶決議達成共識，其餘條文及1項附帶決議保留送交朝野協商，黃講到滿臉脹紅又無奈的神情受到討論。行政院長卓榮泰表示，他看了非常心酸，「國會議員於心何忍？誠摯希望能看清國家需求、國際情勢」。

對於82套海馬士多管火箭系統，我方應於3月30日前繳交首期款，目前與美方協商延後付款進度，國防部29日晚間說，經由台美雙方密切協調，美方已同意82套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。