　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

▲顧立雄與朝野在24日外交國防委員會上討論軍購條例。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部長顧立雄、黃文啓（紅領帶者）與朝野在24日外交國防委員會上討論軍購條例。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部戰規司長黃文啓日前在立法院外交國防委員會尋求在野黨同意行政院版1.25兆國防條例時，直言「遇到發價書危機」，並指如果美方不同意延後支付首期款時間，像是海馬士，議約時間就會錯過這一批，但藍委仍不願放行，黃講到滿臉脹紅又無奈的神情受到討論。不過，國防部今（29日）表示，美方已同意82套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。

行政院編列1.25兆國防預算對美採購包括82套海馬士多管火箭系統等武器裝備，相關條例送到立法院後，外交國防委員會與財政委員會於上週召開3場聯席會審議。黃文啓在26日會中表示，「我們現在已經遇到發價書危機了」，執行面上若拿到發價書才做，對國防部來說真的很難做，他聯絡美國安和局長，對方態度是很難給我方（付款）彈性，但國防部還有4天可以爭取。

黃文啓說，如果以知會國會作為界線，還有（審議預算）彈性，但每件事情如果都是等發價書來了，像是海馬士這案，如果美方不同意延後支付首期款時間，議約時間就會錯過這一批，下一批可能就會等到年底前，這是國防部在執行上遇到的問題。

但藍委馬文君則指出，國防部講預算可流用，現在居然用不上，以第一期款來講說不通。美國對我方交貨期程延宕這麼多項目，且關注該案會怎麼通過，不會不知道目前進度，所以國防部應就此部分有充分條件去談，如果連對付款都沒有能力處理，後續怎麼管控其他武器裝備來源，不要把這理由拿來檯面上講。

黃文啓多次尋求在野黨同意院版的軍購條例，但在野黨堅持不放行，最後朝野僅對2條條文及1項附帶決議達成共識，其餘條文及1項附帶決議保留送交朝野協商，黃講到滿臉脹紅又無奈的神情受到討論。行政院長卓榮泰表示，他看了非常心酸，「國會議員於心何忍？誠摯希望能看清國家需求、國際情勢」。

對於82套海馬士多管火箭系統，我方應於3月30日前繳交首期款，目前與美方協商延後付款進度，國防部29日晚間說，經由台美雙方密切協調，美方已同意82套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款
塑膠袋大缺貨！　行政院祭「3大措施」
巧克力大劫案！12噸KitKat運到一半全消失
八點檔女星懷孕21週「肚子明顯隆起」
老翁住「垃圾車」吃喝拉撒全在車上　恐怖環境惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

民進黨喊話民眾黨：珍惜集會發言自由　勇敢向境外威權魔爪說不

司法改革不夠快　黃國昌哽咽：讓柯文哲成受害者「我滿滿愧疚」

柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人

預算卡關張善政稱「等卓榮泰」挨轟　桃市府：政院壓公文不執行

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

民眾黨號召小草上凱道　綠嗆：先說清楚不分區是海選還是「中南海選」

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

賴清德不屈服！收樂天球衣喊「士可殺不可辱」　今送禮叮嚀統一獅

賴清德親臨亞太成棒主球場看中職！　網留言：我們是不會屈服的

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

民進黨喊話民眾黨：珍惜集會發言自由　勇敢向境外威權魔爪說不

司法改革不夠快　黃國昌哽咽：讓柯文哲成受害者「我滿滿愧疚」

柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人

預算卡關張善政稱「等卓榮泰」挨轟　桃市府：政院壓公文不執行

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

民眾黨號召小草上凱道　綠嗆：先說清楚不分區是海選還是「中南海選」

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

賴清德不屈服！收樂天球衣喊「士可殺不可辱」　今送禮叮嚀統一獅

賴清德親臨亞太成棒主球場看中職！　網留言：我們是不會屈服的

塑膠袋大缺貨！　行政院祭「3大措施」

巧克力大劫案！12噸KitKat運到一半全消失　雀巢無奈：小偷有品味

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

屏東伯住「垃圾車」逾10天！吃喝拉撒全在車上　恐怖環境惹鼻酸

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

八點檔女星懷孕21週「肚子明顯隆起」　近況曝光網讚：美到不行

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

快訊／北市大巨蛋旁晚間「人孔蓋脫落」　2人踩空摔傷

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

政治熱門新聞

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委要文化部查了

柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道

行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬2本總預算都沒審

賴清德親臨亞太成棒主球場看中職！　網留言：我們是不會屈服的

LIVE／氣柯文哲被判17年牢　民眾黨1400凱道集會「找回公平正義」

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：敢喊清清白白嗎

挺柯文哲嗆媒體垃圾　館長撂話2年消滅民進黨

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康這樣說

更多熱門

相關新聞

中將談國防條例淚灑立法院　馬文君還原真相：是否甩鍋在野黨？

中將談國防條例淚灑立法院　馬文君還原真相：是否甩鍋在野黨？

國防部戰規司司長黃文啓中將日前在立法院因「國防特別條例草案」哭了，引發外界熱議。國民黨立委馬文君在臉書上還原當天真相，並表示，當天藍委賴士葆先說明自身對各版本草案的想法，完全未提到要阻擋有發價書的對美軍購，但隨後發言的黃文啓特意提到「發價書危機」、「美方無法展延」、「拿不到貨」等說法，她是不清楚黃文啓的用意為何，是不是要將發價書到期的責任甩鍋給在野黨？

增購82套海馬士恐功虧一簣！頭期款支持剩2天到期　國防部爭取再展延

增購82套海馬士恐功虧一簣！頭期款支持剩2天到期　國防部爭取再展延

美官員爆川普曾對習稱「能搞定蔡英文」　綠委：都是過去式

美官員爆川普曾對習稱「能搞定蔡英文」　綠委：都是過去式

軍購條例近8成無共識交付協商　陳冠廷曝歧見關鍵：持續溝通力拚納入

軍購條例近8成無共識交付協商　陳冠廷曝歧見關鍵：持續溝通力拚納入

國防部曝「遇到發價書危機了」　軍購條例卻近8成無共識交付協商

國防部曝「遇到發價書危機了」　軍購條例卻近8成無共識交付協商

關鍵字：

黃文啓馬文君顧立雄海馬士國防預算軍購

讀者迴響

熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

要放4天了　清明連假「雨最大」

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面