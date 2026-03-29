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屏東伯住「垃圾車」逾10天！吃喝拉撒全在車上　恐怖環境惹鼻酸

▲▼屏東阿伯住在車上一個月。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

▲屏東阿伯住在車上10多天。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣屏東市驚傳一名獨居老翁車內生活近10多天，吃喝拉撒全在車上，導致車內環境惡劣如垃圾堆並散發異味。海青青弘會副理事長方華雄接獲鄰居通報趕赴現場，發現阿伯雙腳疑似失去行動能力、全身癱軟無法下車，且一度抗拒就醫。在志工與警消長達數小時的耐心勸說下，老翁終於點頭就醫，成功救回一條命。

惡劣環境宛如電影情節　老翁受困車內生活近月

方華雄表示，這起震驚地方的案件並非電影情節，而是真實發生在屏東街頭，當時他接獲鄰居求助稱「再這樣下去他會死在車上」時，原以為只是單純安置，到場才發現狀況相當複雜。

方華雄提到，老翁在狹窄車廂內度日，排泄物與雜物堆疊，導致環境衛生極差。長期蜷縮在車內更讓老翁身體機能嚴重退化，若非鄰居警覺通報，後果不堪設想。

▲▼屏東阿伯住在車上一個月。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

▲▼屏東阿伯住在車上10多天。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

▲▼屏東阿伯住在車上一個月。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

多方單位同步介入　志工耐心勸說破防拒醫心牆

救助過程充滿挑戰，方華雄透露老翁起初堅決不願就醫，情緒相當激動。海青青弘會第一時間通報屏東縣社會處，並聯絡派出所與救護車同步處理。

從中午到下午，志工與鄰居忍受惡臭不斷溝通，展現高度專業與耐心，最終才讓老翁卸下心防，點頭同意就醫。方華雄表示，在老翁答應的當下，眾人真的是鬆了口氣，「在那樣的環境下，真的不是一般人能承受的，謝謝每一位參與的夥伴，你們真的很不簡單。」

醫療看護費暫由公會支出　緊急聯絡失聯家屬

目前老翁已送往醫院接受專業治療，由海青青弘會先行負擔醫療費、看護費及餐食費。方華雄指出，老翁目前沒有家人在身旁照顧，僅由其口述得知有一名失聯的兒子。

▼屏東阿伯住在車上10多天。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

▲▼屏東阿伯住在車上一個月。（圖／翻攝臉書／方華雄 與您攜手同行為社會做好事）

為了讓老翁術後能有妥善安置，協會已請警方協助尋人，希望能盡快連繫上家屬處理後續事宜，協會也將持續追蹤其復原狀況。

細菌感染風險極高　及時介入挽回一條人命

醫療人員初步評估，老翁若持續待在該惡劣環境，細菌感染導致敗血症的風險極高。方華雄感嘆，社會上仍有許多被忽略的角落，「不是沒有人，而是沒有被看見」。

呼籲關注邊緣弱勢　別讓不幸在暗處蔓延

針對此個案，方華雄呼籲大眾多留意身邊神情落寞或生活異常的長者。15至30歲的年輕族群平時若在社區發現類似情況，可主動通報相關單位或地方公益團體。他強調，看見弱勢需求並勇敢伸出援手，就能避免悲劇發生。

 
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