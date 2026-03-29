「草仔粿」是用啥草做的？農業部給解答：路邊很常見

▲草仔粿的「草」究竟是什麼植物？農業部給出解答。（圖／翻攝臉書／農業部）



記者柯振中／綜合報導

清明節應景美食「草仔粿」皮青香氣足，但外皮究竟是用什麼草做的？農業部指出，草仔粿最常見的原料是「鼠麴草」，因生長於清明前後，又被稱為「清明草」。這種植物常出現在田邊或道路旁，開著叢生黃色小花，葉片帶有銀白絨毛，將其嫩葉洗淨煮熟揉入米糰中，便能製作出帶有特殊草本風味的傳統米食，因此又被稱為「鼠麴粿」。

鼠麴草清明盛開 田邊黃色小花化身米食外皮

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鼠麴草是製作草仔粿最正統的原料之一，這種草本植物清明時節隨處可見。農事專家解釋，製作過程需將鼠麴草的嫩葉打成汁，混合糯米與蓬萊米製成的粿皮。這種天然色素不僅讓粿皮呈現翠綠色澤，更帶有一股清新的田野香氣，是許多台灣人記憶中的懷舊滋味。

▲草仔粿的「草」究竟是什麼植物？農業部給出解答。（圖／翻攝臉書／農業部）



客家風味選用艾草 草本香氣層次更豐富

除了常見的鼠麴草，部分地區尤其是客家族群，則習慣使用「艾草」來製作，客家話稱為「艾粄」。艾草本身帶有濃郁且溫潤的辛香氣息，與鼠麴草的清新感截然不同。使用艾草製作的粿皮顏色通常較深，且具備獨特的漢方草本風味，為草仔粿增添了不同層次的味覺體驗。

內餡鹹甜皆有擁護者 蘿蔔絲香菇蝦米最經典

傳統草仔粿的靈魂在於內餡的鹹香與層次。最經典的口味莫過於炒香的蘿蔔絲、香菇與蝦米，部分地區也會加入肉末增添油脂香氣。此外，針對喜愛甜食的族群，也有紅豆、豆沙等甜內餡。外皮的微甜Q彈與內餡的鹹香交織，成為清明祭祖與老街尋寶的必備點心。

▲草仔粿的「草」究竟是什麼植物？農業部給出解答。（圖／翻攝臉書／農業部）



天然襯墊增加層次 柚子葉月桃葉散發自然清香

草仔粿在蒸製過程中也有不少學問，特別是底部墊片的選擇。為了防止粿皮沾黏並增加香氣，傳統做法常會墊上柚子葉、月桃葉或香蕉葉。這些天然植物葉片在受熱後會散發淡淡的自然清香，讓蒸出來的草仔粿多了一層草本芬芳，這也是化學色素與人工容器難以取代的傳統工藝。