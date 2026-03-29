日本JR司機「斷電打瞌睡」！列車超速衝進站　觸發緊急剎停

▲日本JR東海鐵路傳運安驚魂，51歲駕駛突然「斷電打瞌睡」，列車以71公里的時速衝入月台。（示意圖／翻攝JR東海粉絲團）



記者柯振中／綜合報導

日本JR東海鐵路驚傳重大運安驚魂！一列載有180名乘客的「特急飛驒號」，28日駛入名古屋站前，51歲的駕駛員竟突然陷入長達23秒的「斷片式」昏睡。當時列車以時速71公里高速直衝月台，所幸自動保安装置偵測異常，在距離月台僅剩100公尺處強制煞停，成功攔截這場險些釀成的衝撞慘劇。

高速進站卻未減速 保安系統發揮「最後防線」功能

這起驚險事件發生於28日下午3時許。根據行車紀錄顯示，該輛由4節車廂編組的特急列車，在接近終點名古屋站時，理應依規定降速至55公里以下。然而，系統卻偵測到列車完全沒有減速動作，仍以時速71公里向前衝刺。

在準備釀成災害事故前，內建的自動化保安装置感應到駕駛毫無作為，立即啟動緊急煞車，讓整列火車在站前百米處成功停下、乘客們最終死裡逃生。



駕駛自稱「前一秒還清醒」 無預警昏睡23秒

令人不解的是，該名擁有多年資歷的51歲駕駛員，當天始業前的血壓與體溫監測均完全正常。他在事後調查中強調，事發前一刻自己毫無睏意，卻在瞬間發生「生理性斷電」。

這種無預警的昏睡長達23秒，直到列車被強制煞停後，駕駛才驚覺自己剛剛陷入「斷片」狀態。這段關鍵影像曝光後，隨即引發日本交通界對職業駕駛健康隱憂的高度討論。

180名乘客驚魂未定 列車延誤11分鐘幸無傷亡

雖然整起事故造成列車延誤約11分鐘，但所幸車上180名乘客與機組人員均安，並未造成任何傷亡。這起事件再次證明了自動化安全科技在人為疏失發生時，確實能扮演關鍵的救命角色。

不過，駕駛在值勤中失去意識長達近半分鐘，仍被視為極其嚴重的運安隱患，讓不少經常搭乘鐵路的民眾感到後怕。

JR東海公開致歉 坦言疲勞管理仍有缺失

JR東海在29日的記者會上正式向大眾致歉，承認這起人為疏失險些釀成大禍。業者表示，儘管駕駛員自認清醒，但監視畫面顯示其確實因疲勞而閉眼昏睡。

目前公司已針對該員進行詳細的身心複查，並坦言將檢討現行的執勤班表與休息制度，力求精進司機員的作息管理。

強化生理監測系統 杜絕「瞬間斷片」再度上演

針對這類難以預警的生理性昏睡，JR東海承諾將優化駕駛艙內的生理監測裝置。除了現有的保安装置外，未來研議加入更靈敏的偵測技術，隨時監控駕駛員的眼球動作與精神狀態。

業者強調，守護乘客生命安全是最高準則，將透過制度與科技雙管齊下，杜絕類似的「居眠驚魂」再度發生。