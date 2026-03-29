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喝湯補身體？營養師曝2隱藏陷阱　攝取過多恐水腫、血壓上升

用餐,聚會,喝湯,吃飯,餐廳,客人（圖／取自免費圖庫「picjumbo」）

▲以為喝湯是在補身體，營養師曝2大隱藏陷阱，攝取過多恐水腫、血壓上升。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

記者趙蔡州／綜合報導

很多人以為喝湯是在補身體，但有時候真正讓身體負擔變重的，反而就是那一碗湯。營養師羅晞蕾表示，很多營養其實不是在湯裡，而是在食材本身，她也分享喝湯的2大陷阱，分別是容易攝取過多的鈉及容易喝進大量的油脂。

一碗湯鈉含量高　恐吃掉半天攝取量

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營養師羅晞蕾在臉書「晞蕾營養師的耕耘時光」指出，很多人都覺得，湯很營養，尤其是燉湯、藥膳湯等應該很補，但其實很多營養不是在湯裡，而是在食材本身，外食一碗湯的鈉含量通常在800至1500毫克以上，而衛福部建議每日鈉攝取量應低於2400毫克，等於光一碗湯就可能吃掉一天一半以上的鈉，再加上醬料、主食、加工食品等，很容易超標。

鈉過量影響健康　水腫血壓負擔全上身

羅晞蕾表示，鈉攝取過多，常見的影響包括「容易水腫」、「血壓上升」、「體重短期上升，多為水分」（因為鈉會把水抓住，讓水分留在身體裡，所以隔天體重變重，常常不是變胖，而是水變多）、「心血管負擔增加」等。

油脂藏在湯底中　喝光等於全數吞下

羅晞蕾也說，油脂其實都藏在湯裡，大骨湯、麻辣湯、火鍋湯底、濃湯類，油脂其實早就被煮進湯中，只是看不太出來，尤其火鍋湯底常常含有動物油、飽和脂肪、調味料，「當你把湯喝光，其實等於把整鍋鈉與油的精華一起喝下去」。

三招健康喝湯　淺嚐清湯避免加料

羅晞蕾建議，如果真的很愛喝湯，記住3件事，分別如下：

一、不要喝完，淺嚐幾口就好，不要把整碗喝光，尤其是外食湯底。
二、選清湯，避免濃湯，尤其是濃湯、羹湯、麻辣湯，通常油脂與鈉含量都較高，燉湯雖然含有一些蛋白質，但其實含量不高，遠低於直接吃一口肉所能攝取到的蛋白質量。
三、不要再加辣油或醬汁。

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