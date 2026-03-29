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30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

▲日本,藥妝,日本藥妝,EVE,EVE止痛藥,解熱鎮痛,布洛芬, ibuprofen。（圖／記者許宥孺攝）

▲牙醫師黃月真分享案例，一名30歲的女患者長期服用EVE止痛藥，最終須要洗腎。（資料照／記者許宥孺攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣人赴日旅遊必掃貨的「EVE止痛藥」傳出驚人案例！一名30歲女性長期將其當作緩解不適的常備藥，甚至吃到藥效消失才就醫，不料腎功能已嚴重受損，年紀輕輕就得終身洗腎。醫師警告，該藥含有的特定成分若長期濫用，不僅傷腎，更可能誘發胃潰瘍或心血管疾病，呼籲民眾切勿將止痛藥當成「保養品」服用。

牙醫回診驚見病患憔悴　半年不見氣色發黃判若兩人

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牙醫師黃月真在Threads上分享，一名原本定期回診洗牙的30歲女病患，受疫情影響中斷就醫，再次出現時卻面容暗沉、眼白發黃且語氣虛弱。醫師細問下才震驚發現，對方因身體不適長期自行服用從日本購回的EVE止痛藥，直到完全止不住痛才就診，卻被宣告腎衰竭，必須依賴透析維持生命。

內含NSAID成分具副作用　醫界齊喊：真的別亂吃

事件引起討論後，大腸直腸外科醫師何建霖與腎臟內科醫師吳政哲紛紛留言示警，這類藥物內含「非類固醇抗發炎藥（NSAID）」。雖然短期消炎效果顯著，但長期進入人體後，會對腎臟造成沈重負擔。醫師指出，每次對年輕病人說出「你要洗腎了」心情都很沉重，因為這代表健康的器官已不可逆地毀損，讓人感到相當惋惜。

不止傷腎還損心血管　嚴重恐引發中風或心肌梗塞

除了腎毒性，何建霖進一步解析，長期依賴此類藥物會大幅增加胃發炎與胃潰瘍的機率。更嚴重的是，它還可能提高嚴重心血管栓塞的風險，包括心肌梗塞與中風等致命危機。對於有胃疾史、慢性腎病或是年長族群來說，這類藥物絕非首選，甚至應列為禁忌，使用前務必諮詢專業醫療意見。

止痛藥正確使用指引　高風險族群建議改用普拿疼

何建霖強調，年輕人若因短期受傷或牙痛使用尚可，但絕對不能當成保養品天天吞服。若民眾真的有經常性止痛需求，建議改用普拿疼（乙醯胺酚）或其他對器官負擔較小的藥物。

壓垮駱駝的最後稻草　潛在患者更應提高警覺

針對這起案例，胃腸肝膽科醫師王彥中則說，30歲年輕人若在短時間內因藥物惡化至洗腎，通常意味著腎臟原本就處於高風險狀態，或是有潛在的慢性腎臟病而不自知，而藥物只是催化了病情惡化。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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