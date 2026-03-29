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大陸 大陸焦點 特派現場

中菲南海衝突升級　解放軍、海警共同在黃岩島巡邏

▲▼中國海警船在南海黃岩島一帶航行，菲律賓海岸警衛隊飛機在附近海域巡邏。（圖／路透）

▲大陸海警船在黃岩島一帶航行。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與菲律賓日前在渚碧礁海域附近發生衝突。大陸軍方、海警29日在黃岩島附近海域進行戰備警巡、執法巡查，雖未言明動機，但明顯是針對菲律賓。

中菲軍艦25日在渚碧礁海域附近險些發生衝撞事故，雙方互相指責對方挑釁、危險接近。

事發3天後的28日，中菲舉行了南海問題雙邊磋商機制（BCM）第十一次會議，就衝突進行了討論。據《央視》報導，「雙方探討了海上執法、海洋科技等領域合作，並取得積極進展，同意加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢，穩步深化各領域務實合作。」

不過，局勢並未因會議降溫，解放軍南部戰區、大陸海警29日在中菲爭議海域黃岩島附近進行戰備警巡及執法巡查。

南部戰區表示，黃岩島是中國固有領土。3月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，依法依規開展跟蹤監視、警告驅離，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

大陸海警也說，3月份以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

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