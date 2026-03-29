　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，29日下午瞬間衝爆微博文娛急總榜熱搜第一名。沒想到29日傍晚陳奕迅演唱的〈路一直都在〉詞曲作者吳向飛也發文，喊話李榮浩也侵權，「是不是也該跟我道個歉？」

▲▼吳向飛喊話李榮浩道歉。（圖／翻攝自微博）

▲吳向飛喊話李榮浩道歉。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，吳向飛發文寫道，「李榮浩喊話 單依純，『我沒授權你，你為何侵權演唱我寫的歌〈李白〉』，維權意識非常好，每一個詞曲作者，都應該維護好自己的版權，取得合法授權後，再演唱，也是對自己對他人作品的基本尊重。」

吳向飛接著寫下，「不過，最近我發現李榮浩曾公開演唱我寫的〈路一直都在〉，沒向我取得授權，也沒有向我支付任何使用費，李榮浩是不是也該跟我道個歉？」

李榮浩火速回應，「老師我支持您在網路上，對我進行質問，麻煩您清楚列明幾點，以便大家判斷：一、您說的演出是哪年哪一場？二、您說的演出中我是主唱身份的個人演唱會嗎？我剛查詢了一次，我並未在個人演唱會或音樂節或晚會中，唱過這首歌曲望您明示，三、是否有任何公司事先向您請求授權。」

李榮浩最後強調，「四、若最終責任人主體是我，我一定公開賠償道歉，並承認錯誤，再嚴重的後果我自願承擔絕不推辭。」

▲▼李榮浩回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

李榮浩一小時內未等到吳向飛回應，又再發一篇微博，「老師，請問您查清楚了嗎？您製造了一個爆點的熱搜，不能沒有下文就撤了，這對我很不公平。您剛才@我大名，需要我一個道歉，我也表達了我的態度。所以您的證據查清楚了嗎？這其中是有什麼誤會嗎？」

李榮浩不滿表示，「既然是公開討伐，若有誤會，是否需要給我一個澄清？不關我的事。若不是誤會，也望您立刻拿出證據來釐清此事。您的那篇文章轉發過萬了，事情蠻大的，我和律師都在等您。」

先前報導指出，單依純在深圳演唱會上翻唱李榮浩代表作〈李白〉，但李榮浩隔日發文指控「強行侵權」。據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。

【延伸閱讀】

不滿單依純侵權〈李白〉！　李榮浩怒發4連質問還諷刺：牛逼團隊

單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權痛哭1hr　網怒問：李榮浩好欺負嗎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝
亞太首戰掉漆　鍾允華球速「？？？」
伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻
吳向飛怒嗆「李榮浩也侵權」：是不是也該跟我道個歉？
就想留富邦！范國宸本季首打席炸裂兩分彈、4100萬身價最美開
日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻
開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

中菲南海衝突升級　解放軍、海警共同在黃岩島巡邏

中日關係緊張　北京壽司郎卻「排到2400號」

不滿單依純侵權〈李白〉！　李榮浩怒發4連質問還諷刺：牛逼團隊

單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權痛哭1hr　網怒問：李榮浩好欺負嗎

秦皇島阿那亞現「帶狀海市蜃樓」　民眾嗨喊：像積木火車

阿里千問前負責人：從訓練模型轉向訓練「智能體」

黑龍江海林建築坍塌　9人受困救援中

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」　她靦腆透露床上可愛擺設

陸駐港公署約見美國總領事　不滿對港發出「安全警告」

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

中菲南海衝突升級　解放軍、海警共同在黃岩島巡邏

中日關係緊張　北京壽司郎卻「排到2400號」

不滿單依純侵權〈李白〉！　李榮浩怒發4連質問還諷刺：牛逼團隊

單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權痛哭1hr　網怒問：李榮浩好欺負嗎

秦皇島阿那亞現「帶狀海市蜃樓」　民眾嗨喊：像積木火車

阿里千問前負責人：從訓練模型轉向訓練「智能體」

黑龍江海林建築坍塌　9人受困救援中

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」　她靦腆透露床上可愛擺設

陸駐港公署約見美國總領事　不滿對港發出「安全警告」

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

統一獅今新家首戰23500！刷新史上戶外最多觀眾紀錄

亞太歷史首戰掉漆！大螢幕、測速有問題　鍾允華球速「？？？」

3月剛唱完浮現祭　go!go!vanillas光速返台7月開唱

戴資穎睽違9年再來兄弟主場、攜無人機帥氣開球　平野惠一說想邀她來上課

便秘常見4大問題一次看　醫揭改善秘訣：吃火龍果有幫助

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

《衣袖紅》李世榮剪及耳短髮美出巔峰　韓網讚爆：變一個人

【只給妳看一眼XD】女兒把藍莓拿給媽媽　下秒自己吃掉？！

大陸熱門新聞

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

太原鬧區火燒高樓！烈焰竄天釀1死25傷

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

他怒嗆李榮浩「你也侵權跟我道歉」遭反擊

睪丸扭轉900度　男童忍一周壞死只能切除

火舌直衝雲霄！太原火災已致3死23傷

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」

秦皇島現「帶狀海市蜃樓」　民眾喊：像積木火車

中國就業市場難題　求職者：年齡歧視嚴重

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校氣哭媽媽

專家：中國經濟處於「冰火兩重天」

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

香港機場：每名乘客最多攜帶2個行動電源

更多熱門

相關新聞

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

中國歌手單依純近日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，瞬間衝爆微博文娛及總榜熱搜第一名。單依純雖接獲通知後，立馬發微博道歉，但李榮浩發了第二次微博質問，「請問你用什麼立場？什麼權利？什麼角度？什麼心態演唱？」

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

李榮浩開槓24歲女歌手！怒批強行侵權

李榮浩開槓24歲女歌手！怒批強行侵權

陸專業配音員集體發聲維權 批商用AI盜取聲音訓練模型

陸專業配音員集體發聲維權 批商用AI盜取聲音訓練模型

關鍵字：

單依純李榮浩吳向飛侵權音樂版權

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

要放4天了　清明連假「雨最大」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面