跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，29日下午瞬間衝爆微博文娛急總榜熱搜第一名。沒想到29日傍晚陳奕迅演唱的〈路一直都在〉詞曲作者吳向飛也發文，喊話李榮浩也侵權，「是不是也該跟我道個歉？」

▲吳向飛喊話李榮浩道歉。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，吳向飛發文寫道，「李榮浩喊話 單依純，『我沒授權你，你為何侵權演唱我寫的歌〈李白〉』，維權意識非常好，每一個詞曲作者，都應該維護好自己的版權，取得合法授權後，再演唱，也是對自己對他人作品的基本尊重。」

吳向飛接著寫下，「不過，最近我發現李榮浩曾公開演唱我寫的〈路一直都在〉，沒向我取得授權，也沒有向我支付任何使用費，李榮浩是不是也該跟我道個歉？」

李榮浩火速回應，「老師我支持您在網路上，對我進行質問，麻煩您清楚列明幾點，以便大家判斷：一、您說的演出是哪年哪一場？二、您說的演出中我是主唱身份的個人演唱會嗎？我剛查詢了一次，我並未在個人演唱會或音樂節或晚會中，唱過這首歌曲望您明示，三、是否有任何公司事先向您請求授權。」

李榮浩最後強調，「四、若最終責任人主體是我，我一定公開賠償道歉，並承認錯誤，再嚴重的後果我自願承擔絕不推辭。」

▲李榮浩回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

李榮浩一小時內未等到吳向飛回應，又再發一篇微博，「老師，請問您查清楚了嗎？您製造了一個爆點的熱搜，不能沒有下文就撤了，這對我很不公平。您剛才@我大名，需要我一個道歉，我也表達了我的態度。所以您的證據查清楚了嗎？這其中是有什麼誤會嗎？」

李榮浩不滿表示，「既然是公開討伐，若有誤會，是否需要給我一個澄清？不關我的事。若不是誤會，也望您立刻拿出證據來釐清此事。您的那篇文章轉發過萬了，事情蠻大的，我和律師都在等您。」

先前報導指出，單依純在深圳演唱會上翻唱李榮浩代表作〈李白〉，但李榮浩隔日發文指控「強行侵權」。據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。

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