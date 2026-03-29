民進黨喊話民眾黨：珍惜集會發言自由　勇敢向境外威權魔爪說不

▲民進黨發言人李坤城。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，發出全國動員令，號召支持者「上凱道、討公道」。民眾黨在活動尾聲更號稱今（29日）現場有8萬人。對此，民進黨發言人李坤城表示，希望民眾黨珍惜集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產。希望在野黨履行職責，若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說不，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。

民進黨發言人李坤城表示，有關司法個案，基於尊重司法，本黨不多做評論，然而對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。

李坤城指出，民眾黨作為在國會擁有8席立委的在野黨，應負起相應責任。眼前國際民主盟友高度關切、也是台灣最急迫的「國防特別預算條例」，至今仍幾無共識，被在野黨刻意延宕審查；更遑論攸關民生福利與重大建設的今年度中央政府總預算，仍被在野黨擋在門外長達213天。難道這就是台灣民眾黨口口聲聲的苦民所苦、與人民站在一起嗎？

李坤城強調，我們仍然希望民眾黨能珍惜今天可以享有集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產。若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說不，更不該用「戰」的方式，來破壞國家團結與社會和諧。