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南消七大虎尾寮救護訓練升級　導入MARCH流程強化戰術應變

▲南消七大隊後甲分隊辦理虎尾寮緊急救援隊救護訓練，強化第一線救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消七大隊後甲分隊辦理虎尾寮緊急救援隊救護訓練，強化第一線救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升轄區災害應變與緊急救護能力，台南市消防局第七大隊後甲分隊特別辦理「虎尾寮緊急救援隊救護訓練」，透過系統化課程與實務演練，強化第一線消防人員面對突發事故時的判斷能力與處置效率，進一步提升整體救護品質。

本次訓練以戰術緊急救護為核心，導入國際常用的MARCH評估流程，並結合冷區、暖區及熱區等現場安全概念，讓參訓人員能依不同風險環境迅速判斷情勢並採取適當行動。課程內容涵蓋大量出血控制、呼吸道處置及胸部創傷評估等重點，強調在關鍵黃金時間內完成救命處置，以提高傷患存活率。

▲南消七大隊後甲分隊辦理虎尾寮緊急救援隊救護訓練，強化第一線救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

此外，訓練也延伸至ARCH評估流程，針對循環狀況判斷、低體溫預防及頭部外傷處理等項目進行深入講解，讓學員對創傷救護建立更完整的概念。透過理論與實務並重的教學方式，使參訓人員熟悉各項評估步驟，並能靈活應用於實際救護情境。

課程最後安排分組創傷情境演練，模擬各類突發事故現場，讓學員在高度擬真的環境中進行實作與決策，累積實戰經驗，同時強化團隊協作與臨場應變能力。多數參訓人員表示，經由本次訓練，不僅深化戰術救護流程理解，也提升在高壓情境下的處置信心。

▲南消七大隊後甲分隊辦理虎尾寮緊急救援隊救護訓練，強化第一線救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，面對日益多元且複雜的災害型態，持續精進救護專業與團隊默契至關重要，未來將持續辦理相關訓練，全面提升救災救護能量。

▲南消七大隊後甲分隊辦理虎尾寮緊急救援隊救護訓練，強化第一線救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，本次訓練結合戰術救護與實務操作，有效強化第一線人員在高風險環境中的判斷與應變能力，未來也將持續推動專業訓練，提升整體救護品質與救災效能，守護市民生命安全。

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