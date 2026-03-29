台南佳里昭清宮開堂60週年　《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

▲台南佳里昭清宮29日舉辦《佳里昭清宮志》新書發表會，適逢開堂60週年，別具歷史意義。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為彰顯地方信仰文化與歷史記憶，《佳里昭清宮志》一書正式出版，29日舉辦新書發表會，適逢佳里昭清宮開堂60週年，格外具有歷史意義，包括立委郭國文、市議員方一峰、謝舒凡、昭清宮主委林金節、市長室主任吳政隆、佳里區長林耿漢及百萬作家詹明儒等人到場共同見證，象徵這部宮志在恩主公庇佑與指引下完成，也表達對神明的深切敬意。

發表會中，由主委林金節等人將《佳里昭清宮志》虔誠敬獻給昭清宮主祀至聖先師孔子、三聖恩主暨列聖諸真，整場敬獻儀式在莊嚴肅穆的氛圍中進行，為這場別具意義的新書發表更添宗教文化深度。

《佳里昭清宮志》全書內容豐富，完整收錄昭清宮自創建以來的歷史脈絡、建築藝術、文化內涵、人物傳說、母堂友宮介紹、廟務組織運作與珍藏文物，不僅具備學術深度，也充滿濃厚在地情感。全書共688頁，收錄圖片超過1000幀，可說是研究台灣民間信仰與地方發展的重要著作。

書中也揭示多項重要發現，其中昭清宮正積極推動登錄「送太歲」民俗，展現其深厚文化價值與保存意義，對台灣民俗研究具有高度參考性。這不只是一本宮廟志書，更像是一部地方信仰的時間卷軸，把一甲子的信仰足跡，一頁頁留下來。

全書由許献平老師擔任主要作者與總編輯。據指出，許献平在恩主公聖諭指示下，毅然暫停小說創作與有應公廟田野調查，全心投入撰寫工作，歷時2年多完成這部鉅作，其投入與專注，令人敬佩。

此外，《佳里昭清宮志》也集結多位學者跨領域參與，包括嘉義大學吳建昇教授負責歷史背景梳理，金門大學曾逸仁教授解析廟宇建築特色，中山大學羅景文教授探討彩繪藝術，使整體內容更為完整厚實。

尤其珍貴的是，書中詳實描述昭清宮保存至今的鸞堂傳統，記錄多項重要扶鸞儀式與歲時祭儀。這類內容在台南地區相對少見，不僅展現昭清宮信仰體系的完整性，也凸顯鸞堂文化獨特的歷史面貌與延續脈絡。

許献平表示，《佳里昭清宮志》的出版，不只是對過往歷史的整理與致敬，更是承先啟後的重要里程碑，未來也將成為台灣地方文化資產保存的重要成果之一。