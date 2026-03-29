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司法改革不夠快　黃國昌哽咽：讓柯文哲成受害者「我滿滿愧疚」

▲黃國昌出席民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）。

▲黃國昌出席民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲被判17年徒刑及褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌今（29日）在民眾黨凱道集會上哽咽表示，他要的是一個能夠實現公平正義的國家，一個可以讓人民信任的司法制度，但「過去我們做的不足夠多，我們做的不足夠快」， 讓這一個最真誠、最認真，想要讓公平正義在這塊土地上實現的柯文哲，成為這個司法制度的受害者，「我心裡有滿滿的愧疚」。黃國昌也說，他要公開跟賴清德下戰書，公開辯論，「我會清清楚楚讓你知道、讓你反省，讓所有台灣人知道，司法不應該成為政治工具」。

民眾黨29日下午2時在台北凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會。黃國昌致詞表示，他選擇加入民眾黨是因為相信柯文哲的理念，更相信柯的真誠，希望把國家還給人民，可惜2024年沒有成功，但柯沒有放棄，由柯帶領的民眾黨持續在立法院推動改革、在國會完成民進黨跳票的承諾，怎沒想到獲得369萬選票支持，讓柯成為40%總統的眼中釘。

▲黃國昌率民眾黨公職鞠躬。（圖／記者周宸亘攝）。

▲黃國昌率民眾黨黨公職鞠躬。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌向民進黨支持者、投給賴清德的人民說，他要兩個問題：第一、當初高喊黨政軍退出媒體的民進黨，為什麼變成黨政軍就是媒體？第二、當初扁案高喊司法不公，要請政黨黑手離開司法的民進黨、前總統蔡英文、賴清德，你們為什麼今天可以大剌剌把髒手伸到司法？黨檢媒三位一體，造就今天所看的荒謬景象。

對於卓榮泰前天說挑戰司法的沒有資格成為執政黨，黃國昌表示，卓竟然有臉這樣說，他要告訴卓跟賴清德，操弄司法的政黨才真正應該下台。

接著，黃國昌哽咽表示，今天在凱道集結的台灣公民，跟2023年7月16日所有集結在凱道的年輕人一樣，要的是一個能夠實現公平正義的國家，一個可以讓人民信任的司法制度，但「過去我們做的不足夠多，我們做的不足夠快」， 讓這一個最真誠、最認真、最打拼、想要把國家還給人民、想要讓公平正義在這塊土地上實現的柯文哲，今天竟然成為了這個司法制度的受害者，「我心裡有滿滿的愧疚」，心裡有這麼大的煎熬，讓這制度繼續傷害台灣、傷害心愛的人。

黃國昌說，他承諾，民眾黨所有黨公職會比昨天更加打拼，每天早上七時半上工，每天多做一點，讓這國家進步一點，希望能把這國家真正還給人民、能把公平正義還給人民；希望生活在這塊土地上的人民，沒有人需要為自己的認同道歉、沒有人應該為政治信仰遭肉搜，更沒有人因為支持柯文哲而在網路上遭霸凌。「因為我們都是這個國家的主人」， 可以不用擔心說出自己的政治主張，這本應該是政府責任，但當民進黨做不到、賴清德做不到，「我們責任就是讓民進黨下台」，就是下架賴清德。

黃國昌也說，他要在凱道公開跟賴清德下戰書，歡迎賴公開辯論，「我會清清楚楚讓你知道、讓你反省，讓所有台灣人知道，司法不應該成為政治工具」。

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