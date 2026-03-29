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開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

▲ 2024年2月啟航的AirJapan，於3月28日宣布正式停飛。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）旗下的國際線航空品牌「全日空日本航空」（Air Japan，エアージャパン）於2024年2月啟航，不過受國際局勢、環境劇烈變化影響，「AirJapan」已於3月28日宣布正式停飛，營運時間約2年1個月。

據了解，「AirJapan」最早在2022年3月宣布推出，主打搶攻「後疫情時代」的旅遊需求，是結合廉價航空與全服務航空公司優點的「混合型航空公司」（Hybrid Airline），營運期間主要負責成田機場往返曼谷、首爾與新加坡3條航線。

綜合日媒報導，「AirJapan」停飛受多項因素影響，如俄烏戰爭時間拉長，航班無法飛越俄羅斯領空，導致航程變長、成本上升；以及全球飛機零件供應不足，維修與採購時間延長，影響機隊運作等環境變化，都在影響「AirJapan」的營運。

另外，全日空控股公司也說明，此舉是為了配合「修正多品牌戰略」調整。「AirJapan」停飛後，全日空控股公司將繼續經營著全日空（All Nippon Airways）與樂桃航空（Peach Aviation）的航線。

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