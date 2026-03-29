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台中男澳洲車禍告友人求償千萬　一二審判賠差230萬理由曝

▲▼ 。（圖／資料照）

▲二審認部分薪資需要以台灣平均薪資計算，改判潘賠408萬元。。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子2020年11月在澳洲搭乘由潘姓友人駕駛的車輛一起釣魚，途中發生車禍，造成黃脊椎斷裂、胸骨骨折等傷勢，黃男認為事故是因潘的疏忽造成，以自己已錄取澳洲某屠宰場工作，車禍導致勞動力減損，依照當地薪資、精神撫慰金向潘共求償1245萬餘元，一審判賠637萬元；潘不服上訴，二審認部分薪資需要以台灣平均薪資計算，改判潘賠408萬元。

判決指出，黃男在車禍前已錄取澳洲某屠宰場工作，但到職前，於2020年11月14日，與潘姓、何姓友人相約釣魚，並由潘男擔任駕駛，途中因下大雨，車輛打滑失控，撞上對向1輛聯結車，造成坐在後座的黃有腹腔出血、脊椎斷裂、胸骨骨折錯位等傷勢。

黃認為車禍與潘男疏未注意有關，才導致車輛失控，依據他的醫院報告，認為自己勞動能力減損35%，並依澳洲工作薪資、精神撫慰金等，向潘男求償1245萬餘元。

台中地院簡易庭審酌，根據澳洲政府事故報告，當時是下雨，潘卻仍以時速100公里高速過彎，導致車輛打滑失控，認定車禍與潘的未減速行為有關，應付損害賠償責任，判賠637萬元。

潘不服上訴，主張黃的到職日為隔年3月，是否能順利入職、長期穩定工作取得工作簽證有不確定性，加上黃也沒有永久居留資格，不該單以澳洲薪資計算勞動能力減損數額。

二審認為，黃與屠宰場簽約的工作時間是從2021年3月至2024年7月，這段時間應以澳洲月薪6萬5396元計算，而後續黃的勞動力減損的薪資損失，則由台灣平均月薪2萬8590元計算，改判潘賠408萬元，仍可上訴。

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