北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩的女兒金主愛近期頻繁亮相，不僅陪同父親視察洲際飛彈發射，更在軍事場合與將領平起平坐，引發國際社會高度關注。儘管南韓情報機關國家情報院評估，金主愛已進入「接班內定階段」，但根據北韓內部消息指出，北韓境內百姓對這位「小公主」是否真能掌權仍持懷疑態度，甚至不少人私下還在等待金正恩那位傳聞中的「神祕長子」現身。

小公主頻亮相「接班」？ 北韓人：沒看到兒子不信

根據長期關注北韓動態的《每日北韓》報導，北韓內部消息人士透露，雖然金主愛頻繁隨同父親到各個現場視察，讓不少百姓開始懷疑是否真的要由她接班人，但民間對於接班人的定論尚未形成，主因就是「長子傳聞」在民間極其根深蒂固。

消息人士表示，「看到元帥（金正恩）帶著孩子視察，確實會讓人聯想到接班，但大家都在傳元帥其實還有個兒子。在還沒確定誰才是真正的接班人前，國內氛圍並非一面倒支持金主愛。」

三代世襲沒懸念 但「性別」恐成金主愛硬傷

北韓自金日成、金正日到金正恩，三代以來始終維持嚴密的血統世襲體制。對北韓百姓而言，「白頭山血統」繼承權力已是理所當然的既定框架，即便不被強制灌輸，大家也默認下一屆領導人肯定出自金家。

然而，北韓社會至今仍保有極其濃厚的「男尊女卑」傳統觀念。不少居民私下認為，金主愛的露出增加，可能只是當局的一種「宣傳演出」。受男尊女卑思想影響，許多人依舊傾向於「如果是兒子的話，接班才更名正言順」，這種潛在的性別偏見，恐怕成為金主愛接班之路的最大絆腳石。

神祕長子傳聞成變數 接班人仍不透明

事實上，金正恩擁有兒子的說法在國際媒體間反覆出現，雖然北韓官方從未證實，但這些海外傳聞隨著時間流入北韓後，已在民間廣泛擴散。