嘉義航空站統編日登場　打卡、遊戲、抽獎一次滿足

▲全台首創「統一編號日」！嘉義航空站巧用「20260329」創意慶 50 週年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義航空站今（29）日舉辦一場別開生面的「統一編號日暨青年節慶祝活動」。活動最大的亮點在於嘉義航空站將自身的統一編號「20260329」與今日日期（2026 年 3 月 29 日）完美結合，打造出全台罕見的創意行銷盛會，吸引大批旅客及在地青年到場參與，現場氣氛熱鬧非凡。

創意結合：讓抽象編號化身文化記憶本次活動以「生活化、互動化、紀念性」為主軸，將原本冰冷的統一編號轉化為具備故事性的行銷亮點。現場設置了精美的拍照打卡區與主題小遊戲，並發放限量宣導品。嘉義航空站賴敬儒專員指出，今年適逢設站 50 週年，今日活動不僅對應統一編號，更恰好落在 50 週年慶典的前 50 日，寓意「$50 + 50 = 100$」，象徵航空站走過半世紀後的圓滿與再出發。跨機關合作：公共服務的一站式體驗除了創意行銷，現場更展現了中央與地方政府的密切協作。

嘉義航空站特別邀請財政部南區國稅局嘉義縣分局、嘉義縣財政稅務局及嘉義縣政府勞工暨青年發展處共同設攤。宣導內容涵蓋雲端發票推廣、租稅常識、青年就業與職業訓練資源及勞動權益，讓航空站成為連結各項公共服務的重要場域。

深耕地方：從交通節點轉型為公共服務中心嘉義航空站林哲暢主任表示，本站自民國 65 年 5 月設立以來，已深耕水上鄉近 50 年，是雲嘉及北台南地區關鍵的空中門戶。作為軍民合用機場，航站近年致力於環境優化與服務升級。

今日亦特別設置「飛航安全及無人機防制」專區，透過有獎徵答，深化民眾對機場周邊禁止無人機飛行及避免雷射光干擾航空器等關鍵防護觀念。嘉義航空站誠摯邀請民眾走進航站，親自感受「20260329」這份專屬於嘉義的溫度，讓機場不只是啟程與抵達的過客站，更是傳遞知識與創造回憶的在地據點。