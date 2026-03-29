日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

記者王佩翊／編譯

日本青森市一名年僅6歲的男童28日晚間獨自穿越馬路時，遭到一輛大型吊車猛烈撞擊，送醫後傷重不治。肇事的36歲駕駛第一時間加速逃離現場，沒想到隨後換了另一輛車，重新回到事故現場觀望，甚至主動搭訕正在交管的警察試探風向，最終被警方當場識破並逮捕。

6歲童橫越馬路 遭大型吊車輾斃

根據《富士新聞網》報導，6歲男童柳澤李來28日晚間7時許獨自一人嘗試穿越青森市幸畑的縣道，怎知當場遭駕駛大型吊車的36歲上班族山谷周平撞上。嫌犯疑似是因視線死角或疏忽，直接將男童撞倒並輾過。

事故發生後，山谷周平並未下車察看或報警，反而選擇駛離現場。醫護人員趕抵現場將男童送醫救治，但由於傷勢過重，院方隨即宣告死亡。

換車回現場試探 心虛投案：可能是我撞的

令人震驚的是，山谷周平在逃逸後，竟然駕駛著「另一輛車」重新回到事發現場。警方透露，他在事故發生一段時間後回到現場，看到警察正在現場進行交通管制與採證，他甚至主動靠近一名員警並表示，「剛剛發生車禍的可能是我。」

警方隨即對山谷周平展開調查，確認他就是肇事司機，當場依過失駕駛致死及違反道路交通法（肇事逃逸）等罪名將其逮捕。

面對警方訊問，山谷周平雖然承認當時確實開著吊車經過該處，但否認肇逃。他辯稱，「當時確實感覺有撞到東西的衝擊感，但我完全沒想到竟然是撞到人。」警方目前正針對事故發生的詳細原因。