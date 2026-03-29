　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

記者王佩翊／編譯

日本青森市一名年僅6歲的男童28日晚間獨自穿越馬路時，遭到一輛大型吊車猛烈撞擊，送醫後傷重不治。肇事的36歲駕駛第一時間加速逃離現場，沒想到隨後換了另一輛車，重新回到事故現場觀望，甚至主動搭訕正在交管的警察試探風向，最終被警方當場識破並逮捕。

6歲童橫越馬路　遭大型吊車輾斃

根據《富士新聞網》報導，6歲男童柳澤李來28日晚間7時許獨自一人嘗試穿越青森市幸畑的縣道，怎知當場遭駕駛大型吊車的36歲上班族山谷周平撞上。嫌犯疑似是因視線死角或疏忽，直接將男童撞倒並輾過。

事故發生後，山谷周平並未下車察看或報警，反而選擇駛離現場。醫護人員趕抵現場將男童送醫救治，但由於傷勢過重，院方隨即宣告死亡。

換車回現場試探　心虛投案：可能是我撞的

令人震驚的是，山谷周平在逃逸後，竟然駕駛著「另一輛車」重新回到事發現場。警方透露，他在事故發生一段時間後回到現場，看到警察正在現場進行交通管制與採證，他甚至主動靠近一名員警並表示，「剛剛發生車禍的可能是我。」

警方隨即對山谷周平展開調查，確認他就是肇事司機，當場依過失駕駛致死及違反道路交通法（肇事逃逸）等罪名將其逮捕。

面對警方訊問，山谷周平雖然承認當時確實開著吊車經過該處，但否認肇逃。他辯稱，「當時確實感覺有撞到東西的衝擊感，但我完全沒想到竟然是撞到人。」警方目前正針對事故發生的詳細原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小草凱道集結　賴清德亞太開心看棒球嗨喊：AAOA
快訊／17:26發生規模4.2地震
陳晨威炸裂！跨場連兩打席開轟震撼大巨蛋
快訊／單依純向李榮浩道歉了！
柯文哲怒指總統府喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人
直擊／禾浩辰、吳品潔婚禮現場曝光！
聲援柯文哲　館長撂話2年消滅民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

險被輾成肉醬！日男喝醉落軌「秒躺下睡覺」　司機急煞車下車救人

驚動教宗！美驅魔神父4年暴增650%　神父揭「7大附身徵兆」

俄羅斯4月1日起「禁止汽油出口」！　烏克蘭攻擊+中東衝突雙夾擊

伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

防川普地面戰！英軍暗中計畫撤僑　部署突擊登陸艇、陸戰隊待命

英女同時睡了「同卵雙胞胎」！DNA驗不出誰是生父　兄弟搶當爹翻臉

烏干達力挺以色列　總統兒子放話參戰打伊朗

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

險被輾成肉醬！日男喝醉落軌「秒躺下睡覺」　司機急煞車下車救人

驚動教宗！美驅魔神父4年暴增650%　神父揭「7大附身徵兆」

俄羅斯4月1日起「禁止汽油出口」！　烏克蘭攻擊+中東衝突雙夾擊

伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

防川普地面戰！英軍暗中計畫撤僑　部署突擊登陸艇、陸戰隊待命

英女同時睡了「同卵雙胞胎」！DNA驗不出誰是生父　兄弟搶當爹翻臉

烏干達力挺以色列　總統兒子放話參戰打伊朗

賴清德「深入敵營」訪台鋼休息室　同框日籍教練「撞臉」吸睛

不滿單依純侵權〈李白〉！　李榮浩怒發4問還諷刺：牛逼團隊

北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

復古柔焦妝回來了！資生堂寶石盤打造千金感　蜜桃小金管趕時間也不怕

《蓋瑞模組》重批AI隱憂　直言：常依賴如「看太多A片」喪失想像

嘉義航空站統編日登場　打卡、遊戲、抽獎一次滿足

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

婚禮放閃金句連發！吳品潔認「被帥臉迷惑」　禾浩辰喊：娶對人了

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

長輩心中高股息傳產！台泥為何「股價腰斬」Cheap坦言：不會買

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

國際熱門新聞

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

伊朗爆分裂　總統槓上革命衛隊

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

川普嗆德國：烏克蘭也不是我們的戰爭

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

遊印度拒絕乞討　日部落客遭砸牛糞水球

只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」

2500美軍陸戰隊抵中東！開戰1月轟1.1萬目標

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

更多熱門

相關新聞

花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出喪屍菸彈　

花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出喪屍菸彈　

花蓮一名50歲林姓男子，開車不明原因擦撞路邊車輛後自撞電線桿，警到場查獲「依托咪酯」菸彈，對林男實施毒品快篩，結果呈現安非他命及依托咪酯陽性反應。全案詢後依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，函送花蓮地方檢察署偵辦。

日男喝醉落軌　司機急煞車「下車救人」

日男喝醉落軌　司機急煞車「下車救人」

20歲櫻花妹「毛巾裹嬰屍」丟網咖包廂！

20歲櫻花妹「毛巾裹嬰屍」丟網咖包廂！

北市SOGO百貨對面3車追撞　1女自行就醫

北市SOGO百貨對面3車追撞　1女自行就醫

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

關鍵字：

青森市吊車撞人肇事逃逸日韓要聞交通事故

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面