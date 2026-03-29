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周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天天氣穩定，溫暖舒適，周三鋒面通過，北部及東北部明顯降溫，全台有雨，尤其中部以北要留意較大雨勢。周四天氣短暫轉為穩定，周五清明連假又有鋒面接近，周六雨區再擴及全台。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周受2波鋒面影響，明、後天環境偏乾，各地多雲到晴，僅花東有局部零星短暫雨，午後山區也有零星短暫雷陣雨，北部及東半部28至29度，中南部32度，感受暖熱。另外，金門及馬祖地區有局部霧或低雲，夜晚清晨台中以北也有霧，提醒民眾留意。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，周二鋒面接近，北部及東北部轉涼，有局部短暫陣雨或雷雨，午後各山區也有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。周三鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部再降溫，全台有雨，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢。

他指出，周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，水氣仍多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部多雲。周五另一波鋒面接近，各地多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

他表示，周六至下周日鋒面影響，尤其周六中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，下周日中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部多雲到晴。

另外，林定宜也說，周二環境偏西南風，東南部有焚風，要留意局部地區高溫。

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