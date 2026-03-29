不滿單依純侵權〈李白〉！　李榮浩怒發4連質問還諷刺：牛逼團隊

▲李榮浩。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純近日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，瞬間衝爆微博文娛及總榜熱搜第一名。單依純雖接獲通知後，立馬發微博道歉，但李榮浩發了第二次微博質問，「請問你用什麼立場？什麼權利？什麼角度？什麼心態演唱？」





▲微博文娛熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事件起於2026年3月28日，單依純在深圳演唱會上翻唱李榮浩代表作〈李白〉，但李榮浩隔日發文指控「強行侵權」。據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。





▲李榮浩第一篇指控。（圖／翻攝自微博）

李榮浩在第二篇指控中，附上郵件截圖作為證據並寫道，「圖中是，一中國著作權協會今日發來的確認郵件，二我公司沒有授權，沒有可授權第三方，請問你用什麼立場？什麼權利？什麼角度？什麼心態演唱？」

他在文末氣憤表示，「我倒要看看，今天哪個NB（牛逼）的團隊能把這個明目張膽的侵權違法案件糊弄過去！！！」

▲▼李榮浩第二篇指控。（圖／翻攝自微博）

李榮浩對此表達不滿，除質疑單依純團隊無視規則，也提及過去曾在「中國好聲音」時期公開肯定對方，認為此舉形同背離，甚至暗示動機可能與先前節目中〈李白〉改編爭議有關。單依純則於3月29日發文道歉，表示將與團隊進一步核實情況，並強調版權紅線不可逾越，也感謝歌曲帶來的影響與力量。

▲▼單依純道歉。（圖／翻攝自微博）

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