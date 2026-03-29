車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

▲男子毒駕自撞電桿受傷送醫，吉安警於車內起出毒品菸彈依法送辦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮一名50歲林姓男子，開車不明原因擦撞路邊車輛後自撞電線桿，警到場查獲「依托咪酯」菸彈，對林男實施毒品快篩，結果呈現安非他命及依托咪酯陽性反應。全案詢後依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，函送花蓮地方檢察署偵辦。

警方指出，24日 晚間許接獲報案，在吉安鄉文化八街發生交通事故，當時林男駕駛自小客車，因不明原因先擦撞路邊停放車輛，隨後自撞電線桿才停下。警方獲報後立即趕赴現場協助交通疏導，並由救護人員將受有擦挫傷之林男送往醫院醫治。

案經警方現場勘查，於林男車內後座，發現有電子菸彈及菸桿。經初步採驗，該菸彈呈現「依托咪酯」陽性反應；隨後前往醫院對林男實施毒品快篩，結果呈現安非他命及依托咪酯陽性反應。全案詢後將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，函送花蓮地方檢察署偵辦。

警方呼籲，新興毒品「依托咪酯」會導致施用者產生幻覺、肌肉顫抖及意識混亂，吸食後駕駛車輛極易引發嚴重交通事故，嚴重威脅用路人生命安全。警方將持續針對各類毒品加強查緝，採取「零容忍」態度。請民眾切勿以身試法，若發現周遭有疑似毒品活動，請立即撥打110報案，共同守護社區公共安全與交通秩序。