柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人

▲柯文哲在民眾黨「 戰！329上凱道討公道」尾聲，面向總統府怒喊「賴清德沒有用的」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，今（29日）下午2時在台北凱道集會，訴求找回台灣司法公平正義。柯文哲登台時表示，這段時間有很多關心他的政治前途，「坦白講，我今年已經67歲，我現在關心的是台灣的未來，還有民眾黨的未來」，在可見的未來還有很多困難，但不管他在什麼位子，都會跟民眾黨、跟所有善良的台灣人一起，讓台灣早日回到正常的軌道。在活動尾聲，柯文哲怒指總統府喊「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。 另外，民眾黨表示今現場8萬人，線上10萬人。

民眾黨29日下午2時在台北凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會，當柯文哲4時半登場，台下支持者不斷高喊「絕不屈服、絕不投降」。柯文哲表示，台灣司法社會信任度本來就不高，經過我這個案子，一定會變得更低。不過他更擔心，以後公務員再也無法安心依法行政，因為一個走完所有程序的案子，所有承辦公務員都說程序合法也蓋章，卻可以兩年後突因為司法介入，造成一大堆公務員被調查、傳訊、判刑，以後要怎麼要求公務員勇於負責。

柯文哲說，他建議立法院直接把《都市計畫法》第24條刪除算了，因為台北不行，台南、高雄可以，法律失去了一致性，變成了選擇性執法，這根本就是司法的羞辱。檢察官一手掌握偵查權、搜索權、起訴權，當檢察官的權力完全沒有監督與制衡，司法的權力大到沒有辦法被適當地制衡，就容易被濫用，成為被有心人利用的政治工具，所以司法必須改革；司法改革就是此時此刻、就是現在要做。

柯文哲提及居住正義、少子化問題及民生議題，柯說，這段時間有很多關心他的政治前途，「坦白講，我今年已經67歲，我現在關心的是台灣的未來，還有民眾黨的未來」。他的案子不是針對他個人，真正的目的是要摧毀台灣新政治，在這個困難的時刻，他要拜託大家，參加民眾黨成為黨員，也讓民眾黨主席黃國昌有更大能量帶領大家為台灣未來繼續努力。

柯文哲也說，前總統李登輝有個很重要的概念叫「新台灣人」，就是不管你從哪裡來、屬於哪一個族群、不管你什麼背景，只要你生活在這裡、認同台灣這塊土地，就是台灣人，只要你持有台灣的身分證，你就是台灣人。但今天的問題是，有人高喊團結台灣，幹的卻是分裂台灣，用仇恨動員，只為了維持自己的政治利益，背離新台灣人的精神，「我們不必否認歷史，但也不用被歷史綁住」，可以反省歷史，但不拿歷史來分裂人民。

柯文哲表示，他想對所有支持者、關心台灣的人說，「我們前面困難還很多，壓力也很大，甚至還有各種迫害在等著我們」，但要記住如果不能勇敢向前，台灣就會停留在這裡；台灣必須前進，而不是靠仇恨動員、台灣需要更強大，但不是用分裂方法。今天請大家不要失去信心，也不要放棄，請大家在自己的崗位上繼續認真生活、認真工作，為國家奮鬥。

柯文哲強調，在可見的未來還是有很多困難，但不管他在什麼位子，都會跟民眾黨、跟所有善良的台灣人一起，讓台灣早日回到正常的軌道，讓人民重新看見希望，「讓我們一起重建一個可以讓人民安心生活的國家」。「我會很好，但也要拜託大家好好照顧你們自己。」柯說，最困難是面對挫折沒有失去對人世的熱情，拜託大家繼續保持熱情，為台灣努力。

在活動尾聲，柯文哲站上「野台開講」舞台上向支持者高喊，「絕不投降，絕不屈服」。接著，柯怒指總統府「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。 另外，民眾黨在活動最後也說，現場8萬人，線上10萬人。