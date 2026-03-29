　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍E-3預警機疑遭炸毀　「機身斷2截」慘況瘋傳！恐現戰力缺口

▲▼美軍E-3預警機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍一架E-3預警機疑似被伊朗炸毀。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗27日對沙烏地阿拉伯境內蘇丹王子空軍基地發動飛彈與無人機攻擊，造成美軍一架E-3「哨兵」（Sentry）空中預警管制系統機（AWACS）疑似全毀。網路流傳的現場照片顯示，這架編號81-0005的預警機後段機身嚴重燒毀，機體斷成兩截，周圍散落大量殘骸碎片。這起襲擊還造成逾10名美軍士兵受傷，部分傷勢嚴重，突顯伊朗精準打擊美軍關鍵資產的能力。

伊朗動用長程無人機與彈道飛彈　照片瘋傳社群媒體

綜合「戰區」（The War Zone）等軍聞網站報導，這些照片最初出現在臉書「空軍士官兵」（Air Force amn/nco/snco）社群頁面，隨後迅速在社群媒體擴散。伊朗這波攻勢據報動用長程單程攻擊無人機與彈道飛彈，但摧毀一架飛機未必需要直接命中，附近爆炸產生的碎片與火勢就足以造成致命傷害。儘管目前無法百分之百確認照片真實性，但初步檢視顯示這些影像極可能為真。

Planet Labs等美國商業衛星公司數周前開始延遲公布中東地區高解析度影像，但攻擊前的衛星照片顯示，蘇丹王子基地主停機坪停放多架軍機，E-3等高價值資產則分散於機場周圍獨立滑行道，明顯是為降低伊朗遠程武器殺傷效果。但這項措施顯然未能完全奏效，因除了E-3以外，另有至少5架加油機在攻擊中受損。

美軍E-3僅剩16架　機齡老舊難維持戰備

損失E-3預警機對美軍是重大打擊，這種飛機對於偵測來襲火力與協調空戰至關重要，戰爭爆發前美國已派遣6架E-3前往中東地區。但美軍E-3機隊目前僅剩16架，且因機齡老舊導致難以維持戰備狀態，實際可用數量遠少於16架。

前F-16飛官、密契爾航太研究所主任潘奈（Heather Penney）說明，從協調空域衝突到鎖定目標等，考量這些戰場管理設備的重要性，損失一架E-3確實是個問題。」她將預警機飛行員比喻為棋手，戰機飛行員則是棋子，失去預警機等同削弱美軍掌握戰場全貌的能力。

E-7採購案一波三折　恐現嚴重能力缺口

美國空軍原計畫以新型太空感測層接替E-3的空中預警任務，但該技術距離實戰部署仍需數年時間。E-7「楔尾」（Wedgetail ）預警機原定作為過渡方案，增援E-3並最終取而代之，但空軍上一份預算案試圖刪除E-7採購案，改採購少量較便宜的E-2D「鷹眼」（Hawkeyes）預警機，可能導致嚴重能力缺口，被國會強烈反對。目前E-7計畫似乎重回正軌，但E-3損失加上E-7計畫延宕，令美軍處境日益艱困。

伊朗發動非對稱反空襲　蓄意攻擊關鍵設施

伊朗持續鎖定區域內關鍵雷達設施，針對E-3預警機發動攻擊並不令人意外。至於目標情報來源，中國與俄羅斯衛星影像仍可取得，還有許多較低階科技管道可獲取飛機停放位置等即時資訊，包括傳統人力情報。史汀生研究中心資深研究員格里科（Kelly Grieco）直言，伊朗正透過蓄意攻擊雷達、通訊站、飛機及基地，試圖發動非對稱反空襲行動。

這次攻擊突顯強化機場基礎設施的迫切需求，五角大廈長期輕忽投資強化型飛機掩體的必要性，儘管近期衝突已充分證明地面飛機面臨的嚴峻威脅。即使在太平洋地區面對配備大量遠程武器的強大對手，美軍幾乎未採取改進措施。直到美軍在中東最大的卡達烏代德空軍基遭反覆攻擊後，五角大廈才開始考慮加強部分基礎設施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝
亞太首戰掉漆　鍾允華球速「？？？」
伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻
吳向飛怒嗆「李榮浩也侵權」：是不是也該跟我道個歉？
就想留富邦！范國宸本季首打席炸裂兩分彈、4100萬身價最美開
日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻
開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

美軍E-3預警機疑遭炸毀　「機身斷2截」慘況瘋傳！恐現戰力缺口

北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

險被輾成肉醬！日男喝醉落軌「秒躺下睡覺」　司機急煞車下車救人

驚動教宗！美驅魔神父4年暴增650%　神父揭「7大附身徵兆」

俄羅斯4月1日起「禁止汽油出口」！　烏克蘭攻擊+中東衝突雙夾擊

伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

防川普地面戰！英軍暗中計畫撤僑　部署突擊登陸艇、陸戰隊待命

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

美軍E-3預警機疑遭炸毀　「機身斷2截」慘況瘋傳！恐現戰力缺口

北韓小公主金主愛「想接班還太早」！　金正恩神祕長子傳聞再起

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

險被輾成肉醬！日男喝醉落軌「秒躺下睡覺」　司機急煞車下車救人

驚動教宗！美驅魔神父4年暴增650%　神父揭「7大附身徵兆」

俄羅斯4月1日起「禁止汽油出口」！　烏克蘭攻擊+中東衝突雙夾擊

伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

防川普地面戰！英軍暗中計畫撤僑　部署突擊登陸艇、陸戰隊待命

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

統一獅今新家首戰23500！刷新史上戶外最多觀眾紀錄

亞太歷史首戰掉漆！大螢幕、測速有問題　鍾允華球速「？？？」

3月剛唱完浮現祭　go!go!vanillas光速返台7月開唱

戴資穎睽違9年再來兄弟主場、攜無人機帥氣開球　平野惠一說想邀她來上課

便秘常見4大問題一次看　醫揭改善秘訣：吃火龍果有幫助

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

《衣袖紅》李世榮剪及耳短髮美出巔峰　韓網讚爆：變一個人

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

國際熱門新聞

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

伊朗爆分裂　總統槓上革命衛隊

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

川普嗆德國：烏克蘭也不是我們的戰爭

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

俄羅斯4月1日起「禁汽油出口」！

遊印度拒絕乞討　日部落客遭砸牛糞水球

只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」

2500美軍陸戰隊抵中東！開戰1月轟1.1萬目標

更多熱門

相關新聞

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

由於中東緊張情勢，刺激美元買盤，日圓兌美元在美國時間27日跌破160重要心理關卡，創下2024年7月、約20個月以來新低。

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

國內爆塑膠袋之亂！攤商苦：不是變貴是買不到

國內爆塑膠袋之亂！攤商苦：不是變貴是買不到

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

關鍵字：

伊朗攻擊美軍預警機蘇丹王子基地無人機襲擊中東局勢

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

要放4天了　清明連假「雨最大」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面