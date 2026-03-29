美軍E-3預警機疑遭炸毀　「機身斷2截」慘況瘋傳！恐現戰力缺口

▲ 美軍一架E-3預警機疑似被伊朗炸毀。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗27日對沙烏地阿拉伯境內蘇丹王子空軍基地發動飛彈與無人機攻擊，造成美軍一架E-3「哨兵」（Sentry）空中預警管制系統機（AWACS）疑似全毀。網路流傳的現場照片顯示，這架編號81-0005的預警機後段機身嚴重燒毀，機體斷成兩截，周圍散落大量殘骸碎片。這起襲擊還造成逾10名美軍士兵受傷，部分傷勢嚴重，突顯伊朗精準打擊美軍關鍵資產的能力。

伊朗動用長程無人機與彈道飛彈 照片瘋傳社群媒體

綜合「戰區」（The War Zone）等軍聞網站報導，這些照片最初出現在臉書「空軍士官兵」（Air Force amn/nco/snco）社群頁面，隨後迅速在社群媒體擴散。伊朗這波攻勢據報動用長程單程攻擊無人機與彈道飛彈，但摧毀一架飛機未必需要直接命中，附近爆炸產生的碎片與火勢就足以造成致命傷害。儘管目前無法百分之百確認照片真實性，但初步檢視顯示這些影像極可能為真。

Planet Labs等美國商業衛星公司數周前開始延遲公布中東地區高解析度影像，但攻擊前的衛星照片顯示，蘇丹王子基地主停機坪停放多架軍機，E-3等高價值資產則分散於機場周圍獨立滑行道，明顯是為降低伊朗遠程武器殺傷效果。但這項措施顯然未能完全奏效，因除了E-3以外，另有至少5架加油機在攻擊中受損。

Third angle. Key elements in all photos match, indicating some authenticity. pic.twitter.com/yrleewuhpR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 29, 2026

美軍E-3僅剩16架 機齡老舊難維持戰備

損失E-3預警機對美軍是重大打擊，這種飛機對於偵測來襲火力與協調空戰至關重要，戰爭爆發前美國已派遣6架E-3前往中東地區。但美軍E-3機隊目前僅剩16架，且因機齡老舊導致難以維持戰備狀態，實際可用數量遠少於16架。

前F-16飛官、密契爾航太研究所主任潘奈（Heather Penney）說明，從協調空域衝突到鎖定目標等，考量這些戰場管理設備的重要性，損失一架E-3確實是個問題。」她將預警機飛行員比喻為棋手，戰機飛行員則是棋子，失去預警機等同削弱美軍掌握戰場全貌的能力。

E-7採購案一波三折 恐現嚴重能力缺口

美國空軍原計畫以新型太空感測層接替E-3的空中預警任務，但該技術距離實戰部署仍需數年時間。E-7「楔尾」（Wedgetail ）預警機原定作為過渡方案，增援E-3並最終取而代之，但空軍上一份預算案試圖刪除E-7採購案，改採購少量較便宜的E-2D「鷹眼」（Hawkeyes）預警機，可能導致嚴重能力缺口，被國會強烈反對。目前E-7計畫似乎重回正軌，但E-3損失加上E-7計畫延宕，令美軍處境日益艱困。

伊朗發動非對稱反空襲 蓄意攻擊關鍵設施

伊朗持續鎖定區域內關鍵雷達設施，針對E-3預警機發動攻擊並不令人意外。至於目標情報來源，中國與俄羅斯衛星影像仍可取得，還有許多較低階科技管道可獲取飛機停放位置等即時資訊，包括傳統人力情報。史汀生研究中心資深研究員格里科（Kelly Grieco）直言，伊朗正透過蓄意攻擊雷達、通訊站、飛機及基地，試圖發動非對稱反空襲行動。

這次攻擊突顯強化機場基礎設施的迫切需求，五角大廈長期輕忽投資強化型飛機掩體的必要性，儘管近期衝突已充分證明地面飛機面臨的嚴峻威脅。即使在太平洋地區面對配備大量遠程武器的強大對手，美軍幾乎未採取改進措施。直到美軍在中東最大的卡達烏代德空軍基遭反覆攻擊後，五角大廈才開始考慮加強部分基礎設施。