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險被輾成肉醬！日男喝醉落軌「秒躺下睡覺」　司機急煞車下車救人

▲▼鐵軌,鐵道,火車,電車,鐵路。（圖／CFP）

▲駕駛發現有男子臥軌後，緊急煞車下車查看。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本鳥取縣境港市的JR境線28日晚間驚傳一起落軌事件，一名男子疑似因不勝酒力，整個人癱軟倒臥在鐵軌中央，所幸進站列車的駕駛員立刻發現，隨即緊急煞車，並下車查看，將他救起。然而該起事故卻也造成上下行共4班列車受阻，約300名旅客的行程受到影響。

深夜軌道驚見人影　司機員急煞救命聞濃烈酒味

根據《山陰放送》報導，JR西日本與當地警方表示，一輛由境港站開往米子站的單節普通列車28日晚間8時3分正準備緩緩駛入「米子機場站」。沒想到，駕駛遠遠就看見鐵軌中間躺著一名男性，嚇得立刻緊急將列車停下。

駕駛隨即下車查看並將男子救起，然而當他靠近男子時，立刻聞到對方身上散發出極其強烈的酒味。駕駛表示，男子當時意識模糊且無法自行起身。隨後，救護人員趕抵現場，緊急將該名滿身酒氣的男子送往醫院治療。

1公尺月台空隙墜落　無人車站驚魂現場曝

調查發現，事發的米子機場站為無人車站，而月台與軌道之間存在約1公尺的落差。男子疑似是在酒醉狀態下不慎跌落月台，但因醉得太厲害直接就地臥軌。所幸駕駛警覺性高及時停車，才沒有將他輾斃。

交通大亂61分鐘　300名旅客受難

受此意外影響，JR境線上下行共計2班列車被迫取消，另有2班列車出現最長61分鐘的延誤。據統計，當晚約有300名旅客的回家之路受到波及。

 
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