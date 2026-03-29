預算卡關張善政稱「等卓榮泰」挨轟　桃市府：政院壓公文不執行

▲桃園市長張善政。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，在野更在近日院會中提案要求行政院即刻核准動支新台幣718億元新興計畫預算，並以人數優勢逕付二讀並交付協商。不過桃園市長張善政昨向行政院長卓榮泰喊話，「全台灣都在等你」，遭綠委林楚茵痛批，年度最誇張的「做賊喊抓賊」。桃園市府新聞處長羅楚東今（29日）回擊，立法院已同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？

立法院日前通過放行TPASS通勤月票等38項具急迫性、預算718億元的新興計畫，不過已過去3周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。張善政近日呼籲卓榮泰盡速讓718億元新興計畫上路，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」結果引發綠營民代和行政院發言人李慧芝回擊。

羅楚東對此強調，問題的關鍵很清楚，對於立法院已經同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？此時氣急敗壞跳出來攻擊張善政的民進黨籍中央與地方民代，只是證明自己竟然連壓公文卡預算也能合理化？

羅楚東說，以TPASS通勤月票為例，不是不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰院長趕快依法執行。中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦。

國民黨桃園市議員凌濤也批評，新興預算優先、其他預算可比照往例規模，民進黨連基本預算邏輯都要扯，是低估市民智慧。凌濤表示，李慧芝不需要問張善政，反而應該先去問問參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，新北同樣有大量通勤人口，面對明明可以先行動支的費用，蘇巧慧是否支持卓榮泰把公文壓住、不讓預算執行？「若蘇巧慧支持也沒問題，他可以協助宣揚蘇巧慧的立場。」

