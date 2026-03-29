日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻

▲吃水餃一定要配白飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名日本男子分享，來台灣生活4年，唯一沒辦法融入台灣的習慣就是，「吃水餃勢必得配白飯」，並附上一張照片，桌上有一盤10顆水餃，以及一碗白飯。貼文曝光，也釣出住在台灣的日本人留言，「我吃鹹酥雞都要配白飯，吃鍋貼也要配白飯，我們真的是日本人」。

台灣友嫌邪門歪道 他反而讚「勁賀甲」



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男網友在Threads發文，已經在台灣生活4年，唯一無法融入台灣的習慣，就是每次吃水餃時，一定要搭一碗白飯才覺得完整，「我吃什麼都會配白飯，愛吃白飯到成痴」，之前被朋友說過，這樣的吃法是「邪門歪道」，但他超愛這樣的組合，「勁賀甲欸餒（很好吃欸），感覺這個點待在台灣待幾十年都沒辦法改」。

貼文一出，台灣人紛紛留言，「台灣人真的無法吃水餃配白飯」、「我更搞不懂你們吃飯要配麵是怎麼回事，之前點錯餐差點撐死我」、「日本人真的太愛吃白飯了，吃牛排也要配白飯」、「上次在拉麵店，旁邊一位日本女孩子，點了碗拉麵，煎餃，一碗飯…我跟我老婆驚訝的看她一個人吃完」。還有網友表示，吃太多澱粉，出現頭暈、無力的感覺，「我吃完就直接昏迷了」、「吃完我直接暈到隔天」。

也有日本人留言，「我跟你一樣也日本人在台灣，我吃鹹酥雞都要配白飯，八方雲集鍋貼配白飯是定番（固定的模式）了，我們真的是日本人」。

事實上，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」曾提到，日本人吃拉麵配白飯，是因為「拉麵太鹹了」，所以需要白飯平衡味道。他解釋，日本人吃拉麵通常是一口麵搭配一口湯，覺得太鹹後會吃一口白飯、再喝點水，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」。