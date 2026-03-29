　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻

▲▼聚餐,吃飯,親戚,閨蜜,姐妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲吃水餃一定要配白飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名日本男子分享，來台灣生活4年，唯一沒辦法融入台灣的習慣就是，「吃水餃勢必得配白飯」，並附上一張照片，桌上有一盤10顆水餃，以及一碗白飯。貼文曝光，也釣出住在台灣的日本人留言，「我吃鹹酥雞都要配白飯，吃鍋貼也要配白飯，我們真的是日本人」。

台灣友嫌邪門歪道　他反而讚「勁賀甲」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友在Threads發文，已經在台灣生活4年，唯一無法融入台灣的習慣，就是每次吃水餃時，一定要搭一碗白飯才覺得完整，「我吃什麼都會配白飯，愛吃白飯到成痴」，之前被朋友說過，這樣的吃法是「邪門歪道」，但他超愛這樣的組合，「勁賀甲欸餒（很好吃欸），感覺這個點待在台灣待幾十年都沒辦法改」。

貼文一出，台灣人紛紛留言，「台灣人真的無法吃水餃配白飯」、「我更搞不懂你們吃飯要配麵是怎麼回事，之前點錯餐差點撐死我」、「日本人真的太愛吃白飯了，吃牛排也要配白飯」、「上次在拉麵店，旁邊一位日本女孩子，點了碗拉麵，煎餃，一碗飯…我跟我老婆驚訝的看她一個人吃完」。還有網友表示，吃太多澱粉，出現頭暈、無力的感覺，「我吃完就直接昏迷了」、「吃完我直接暈到隔天」。

也有日本人留言，「我跟你一樣也日本人在台灣，我吃鹹酥雞都要配白飯，八方雲集鍋貼配白飯是定番（固定的模式）了，我們真的是日本人」。

事實上，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」曾提到，日本人吃拉麵配白飯，是因為「拉麵太鹹了」，所以需要白飯平衡味道。他解釋，日本人吃拉麵通常是一口麵搭配一口湯，覺得太鹹後會吃一口白飯、再喝點水，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝
亞太首戰掉漆　鍾允華球速「？？？」
伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻
吳向飛怒嗆「李榮浩也侵權」：是不是也該跟我道個歉？
就想留富邦！范國宸本季首打席炸裂兩分彈、4100萬身價最美開
日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻
開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻

快訊／17:26台灣東南部海域規模4.2地震　最大震度2級

有冬筍餅！日本吃貨來台掃「5零食」　一票台人驚：真的懂吃

彰化人快來！捐血250cc就送烏魚子　限量200片送完為止

油價漲！他想拿「大桶子加油」囤起來放　內行搖頭：又臭又危險

這詐騙信「AI也中招」超多人收過！專家認證：會撒網給很多人

Buffet吃到飽！大甲路邊攤驚見肥鼠髒碗堆出沒　衛生局要查了

黃國昌揪人上凱道轟司法　律師：反害慘柯文哲二審

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了！台人看傻

快訊／17:26台灣東南部海域規模4.2地震　最大震度2級

有冬筍餅！日本吃貨來台掃「5零食」　一票台人驚：真的懂吃

彰化人快來！捐血250cc就送烏魚子　限量200片送完為止

油價漲！他想拿「大桶子加油」囤起來放　內行搖頭：又臭又危險

這詐騙信「AI也中招」超多人收過！專家認證：會撒網給很多人

Buffet吃到飽！大甲路邊攤驚見肥鼠髒碗堆出沒　衛生局要查了

黃國昌揪人上凱道轟司法　律師：反害慘柯文哲二審

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警：成分傷腎

統一獅今新家首戰23500！刷新史上戶外最多觀眾紀錄

亞太歷史首戰掉漆！大螢幕、測速有問題　鍾允華球速「？？？」

3月剛唱完浮現祭　go!go!vanillas光速返台7月開唱

戴資穎睽違9年再來兄弟主場、攜無人機帥氣開球　平野惠一說想邀她來上課

便秘常見4大問題一次看　醫揭改善秘訣：吃火龍果有幫助

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

《衣袖紅》李世榮剪及耳短髮美出巔峰　韓網讚爆：變一個人

小鐘自己CUE跳〈GO!〉　笑「很多人借錢告我」

生活熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

24歲男當夜班保全！過來人嘆：都在滑手機

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

快訊／17:26台灣東南部海域規模4.2地震　最大震度2級

快訊／11:12屏東來義規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

一片橘紅！　清明連假「2波鋒面」

「日本旅遊沒那麼特別了」他曝3原因！網爆共鳴

柯文哲率團吃羊肉爐！陳彥廷吃素曝呆坐真相

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖早去早回

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

更多熱門

相關新聞

不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」

不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」

台灣有什麼美食必吃？外國人到台灣玩的時候，會想到哪家餐廳用餐呢？近日就有網友發文透露，他有朋友到台灣員工旅遊，並告訴他自己吃了什麼美食！貼文曝光後，累積48萬次瀏覽，還有不少網友直呼「夠在地，我活了46年都沒去吃過」、「高CP值連鎖餐廳，應該類似我們去吃他們的吉野家之類」。

水餃內餡藏油庫　1口味熱量竟比招牌還高

水餃內餡藏油庫　1口味熱量竟比招牌還高

李珠珢看李雅英眼中只有「阿勇」！

李珠珢看李雅英眼中只有「阿勇」！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」！

中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」！

關鍵字：

日本人台灣生活飲食文化水餃白飯

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

要放4天了　清明連假「雨最大」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

單依純遭李榮浩控侵權道歉了！　謝〈李白〉給力量

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面