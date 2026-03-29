聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭判刑，現任主席黃國昌今（29日）號召小草集結凱道集會抗議，網紅「館長」陳之漢致詞時情緒相當激動，除了多次批評民進黨執政，更爆粗口痛罵媒體與賴清德總統，「把媒體、司法變成了現在這個狗樣子，這是賴清德唯一的政績！」他更宣稱，下來將風雲變色，再也沒有溫良恭儉讓，2年內要消滅民進黨。

▲館長與黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

陳之漢激憤表示，「今天的我非常憤怒！」自2024年9月柯文哲遭羈押至今，「他X的，就這？」隨後更繼續怒罵「今天，媒體就是個垃圾！」過去一年多相關報導內容，「說了一年多的謊：1500、比特幣、化糞池、橘子、香蕉、蘋果、芭樂」，「真的是我操！」

談及民進黨執政表現，陳之漢說，「到底這十年執政，為台灣人民做了什麼？」居住正義未落實、房價創新高，又爆粗口批評能源政策與核廢料議題，「你他媽跟我講核廢料放我家？現在跟我講可以處理，就放在合歡山啊！」

在司法議題上，陳之漢則說，「司法要公正，不要活成了賴清德那個狗樣子」，政府花費龐大預算卻未改善問題，反而掏空了人民的口袋，讓人民成為房奴並深陷司法不公。他說，這十年只看到民進黨成功的一件事，就是「把媒體、司法變成了現在這個狗樣子」，這是民進黨唯一的政績。

陳之漢也呼籲小草們停止悲傷，「因為我們沒有時間流淚」，應在網路與街頭持續奮鬥，也不要管這些媒體，還有很多腦袋裝大便的青鳥，大家今天齊聚凱道，「我們要的不止是一個公道」，更要在未來兩年「徹底消滅民進黨」，並質疑賴清德到底為誰而戰？為何而戰？「你敢不敢為了台灣人民的居住生活而戰？你敢不敢為了台灣的司法正義而戰？你敢不敢為了兩岸的和平而戰？」

最後，陳之漢呼籲國民黨與民眾黨放下黨派與個人利益，「從人民來，回到人民當中！」他表示今日活動只是開始，「接下來將風雲變色，再也沒有溫良恭儉讓」，感謝國民黨與各界到場支持。