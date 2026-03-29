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太極門嘉義道館雙慶60週年　名醫金融專家分享氣功養生祕訣

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太極門嘉義道館雙喜慶新春，名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太極門氣功養生學會成立60週年暨嘉義道館深耕在地3週年，今（29日）下午於嘉義道館舉辦2026歲次丙午「和平永續，福馬奔騰」新春茶敍。現場貴賓雲集，包含嘉義市政府社會處處長李思賢、立委王美惠、多位市議員及里長齊聚一堂，共同見證太極門師徒一甲子以來走訪全球122國，推動「愛與和平」的豐碩成果。

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動由充滿朝氣的「嘉行義氣龍」與活潑的「足爽」寶寶熱情迎賓，現場設置「紅包牆」與來賓互動，象徵馬到成功。太極門弟子林澈明代表掌門人致詞指出，愛與和平是世人共同願望，良心更是地球永續根本，盼以良心點亮希望之光。市議員黃露慧則讚許太極門一甲子以來，對氣功傳承與社會公益的「堅持」與「付出」，為地方注入正向能量。

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動焦點為兩場跨領域公益講座。被譽為台灣網銀始祖的陳嘉鐘分享「尋找心中的桃花源」，強調心念轉變則氣場隨之轉動，透過氣功修練能在紛擾中找到平衡。病理科主治醫師林志恭則從專業醫學視角解析「身體缺的不是藥是氣」，指出快樂與愛是高頻正面狀態，透過練氣修復細胞，是啟動身體自癒力的關鍵。

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

展演部分則由青少年組成的祥獅、火龍珠陣，以及樂活仙子團、Energy組成的「龍馬舞」輪番上陣，展現剛柔並濟的武術文化與青春活力。主辦單位表示，未來將持續連結嘉義在地力量，與鄉親攜手守護家園，共創和平永續新契機。

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 太極門嘉義道館雙喜慶新春 名醫與金融專家分享養生祕訣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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