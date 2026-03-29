民眾黨號召小草上凱道　綠嗆：先說清楚不分區是海選還是「中南海選」

▲民進黨要民眾黨講清楚，不分區是海選還是中南海選。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，發出全國動員令，號召支持者「上凱道、討公道」。對此，民進黨今（29日）表示，曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的中配徐春鶯涉違反《反滲透法》等多項罪名遭起訴，事發至今，民眾黨只會護航瞎挺，既然要號召集會，就應該要向支持者、向台灣社會講清楚，好好給個交代，民眾黨不分區名單是「海選」還是「中南海選」？

民進黨今（29日）在臉書表示，新北地檢署以涉嫌違反《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》等多項罪名，正式起訴民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，並詳細揭徐春鶯與中共統戰系統的緊密關聯，令人震驚。

民進黨說，事發至今，民眾黨除了護航、瞎挺外，從不回答，所以民眾黨被滲透了嗎？有展開任何檢討、改進措施嗎？回顧當年，民眾黨高舉素人大旗，號稱要打破黑箱，「海選」優秀人才。誰能想到海水一退，才發現原來民眾黨的不分區名單，竟是「中南海」選的？

民進黨指出，檢調發現，徐春鶯涉嫌接受中共命令，在2022年台北市長選舉，動員為黃珊珊站台造勢；徐春鶯依照中共指示，加入民眾黨，在2024年總統選舉，為柯文哲助選；中共透過徐春鶯，向民眾黨索要不分區立委席次，擴大對台統戰的影響力。

民進黨進一步表示，中共吩咐徐春鶯，操弄中配議題分裂社會，當徐春鶯因爭議無法列入不分區名單，更指定了仍具備中國籍的李貞秀接班；徐春鶯還偽造文書，協助中共官員孫憲隱匿身分來台，接觸國內政治人物。正如陸委會副主委梁文傑所言，被滲透的政黨也是受害者，但當滲透的事實明顯時，政黨就該處理，否則就是自願被滲透、跟對岸合作。

民進黨說，所以，白色力量的白，其實是中共統戰白手套的白嗎？民眾黨的內部，還有多少中國人？這個政黨實際上的組成，是不是比支持者以為的還更接近共產黨？民眾黨既然要號召集會，就應該要向支持者、向台灣社會講清楚，好好給個交代！