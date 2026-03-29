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光復箭筍鮮甜上市！行銷記者會韓國瑜、傅崐萁現身力挺

▲為推廣光復箭筍，花蓮縣政府攜手光豐地區農會在立法院康園餐廳前廣場辦理「慢遊箭筍趣」行銷記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲為推廣光復箭筍，花蓮縣政府攜手光豐地區農會在立法院康園餐廳前廣場辦理「慢遊箭筍趣」行銷記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春暖花開之際，花蓮縣光復鄉迎來一年一度箭筍盛產季節。一支支鮮嫩箭筍自土中破土而出，宣告春季限定的鮮甜滋味正式登場。光復鄉為台灣重要箭筍產區，種植面積約200公頃，其中超過60公頃通過有機及友善農業驗證，所生產的箭筍外型翠綠飽滿、口感清脆甘甜，是深受消費者喜愛的當季農產，無論清炒、煮湯或涼拌，都能展現最純粹的自然風味。

為推廣光復箭筍，花蓮縣政府攜手光豐地區農會日前在立法院康園餐廳前廣場辦理「慢遊箭筍趣」行銷記者會，立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁及多位立法委員到場支持，與各界貴賓一同推廣花蓮優質農產。

▲為推廣光復箭筍，花蓮縣政府攜手光豐地區農會在立法院康園餐廳前廣場辦理「慢遊箭筍趣」行銷記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場除安排箭筍品嚐體驗外，並以現烤方式呈現最原始的鮮甜風味，同時設計互動料理環節，邀請與會來賓親手料理箭筍，以簡單烹調手法凸顯食材本身的甘甜，也讓民眾在品嚐美味的同時，更深入認識箭筍的特色與價值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，箭筍是光復鄉具代表性的特色作物之一，縣府持續透過多元行銷活動與通路拓展，提升產品能見度，讓更多消費者認識花蓮優質農產。繼立法院行銷活動後，3月28日至29日也將進駐台北建國假日花市，把來自花蓮產地的當季箭筍帶進城市，讓民眾近距離感受產地新鮮滋味。

農業處長陳淑雯表示，透過結合農產展售與文化體驗，不僅提升產品附加價值，也讓民眾在互動過程中加深對花蓮農業及原民文化的認識。現場除販售新鮮箭筍外也規劃食農教育闖關體驗、原民風味烤筍及鹹豬肉試吃並邀請在地原住民族文化工作坊進行竹藝與藤編手作體驗，展現光復鄉豐富的原鄉文化與產業特色。

花蓮縣政府也誠摯邀請全國民眾把握春季時節，來一趟光復慢遊之旅，白天品嚐箭筍鮮甜，入夜後更可欣賞螢火蟲點點飛舞的自然景致，在山林與微光交織的氛圍中，感受花蓮純淨環境所孕育的季節魅力，留下屬於春天最難忘的回憶。
 

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