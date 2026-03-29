單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權痛哭1hr　網怒問：李榮浩好欺負嗎

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純近日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，相關話題迅速衝爆微博熱搜，引發熱議；然而她過去曾因未能取得鄧麗君歌曲版權痛哭的事件再被翻出，前後反差成為輿論焦點。

▲微博文娛熱搜。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事件起於2026年3月28日，單依純在深圳演唱會上翻唱李榮浩代表作〈李白〉，但李榮浩隔日發文指控「強行侵權」。據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。





▲▼李榮浩連發兩條微博控訴單依純。（圖／翻攝自微博）

李榮浩對此表達不滿，除質疑單依純團隊無視規則，也提及過去曾在「中國好聲音」時期公開肯定對方，認為此舉形同背離，甚至暗示動機可能與先前節目中〈李白〉改編爭議有關。單依純則於3月29日發文道歉，表示將與團隊進一步核實情況，並強調版權紅線不可逾越，也感謝歌曲帶來的影響與力量。





▲單依純道歉。（圖／翻攝自微博）

此事引發外界兩極反應。部分網友質疑其團隊明知授權未過仍演出，認為與過去形象落差過大；也有人為其緩頰，指出她過往多次強調版權意識，推測此次可能為溝通失誤，並認為不應將商業糾紛與私人情緒混為一談。

▲▼李榮浩、單依純。（圖／翻攝自微博）



事實上，單依純在2025年參與節目「歌手2025」時，曾籌備致敬鄧麗君的組曲，團隊歷時6週談判16首歌曲版權，其中〈我只在乎你〉因授權費過高未能取得。她得知後情緒崩潰，當場痛哭約1小時，最終改以念白形式呈現歌詞，以示對原作的尊重。

相關話題也引起網友熱議，「嗷嗷哭一個小時，然後選擇沒版權硬上」、「所以拿不下鄧麗君的版權就哭，拿不下李榮浩的就選擇硬上，欺負老實人」、「她版權意識一直都挺強的，因為團隊不行吧」、「自己出歌不行嗎，非得要別人的」、「這麼牛的團隊不會寫歌嗎」、「所以李榮浩的就可以白嫖，版權在日本的就願意花心思去談」、「有啥好哭的，有本事掉眼淚，沒本事出一首，專屬於自己的原創代表作」。