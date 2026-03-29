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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

▲趙少康出席謝國城紀念棒球場揭牌儀式記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城案本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨號召「小草」今（29日）下午在總統府前的凱達格蘭大道舉行集會聲援。前中廣董事長趙少康到場致詞表示，自己站出來不只是為柯文哲，而是為中華民國的法治爭公道，選擇性辦案是最不能容忍的，法律不可以這樣，「如果柯文哲判17年，民進黨好幾個有案在身的縣市長，要判170年！」

趙少康說，民進黨說柯文哲要爭公道，怎麼在凱道爭？要到法庭爭，但事實是「法庭爭不到，才到凱道爭」，民進黨真的很奇怪，得到權力以後，就忘了過去，民進黨以前常常上街頭，怎麼現在反對別人上街頭？他說，今天站在這裡，不只是要為柯文哲爭公道，而是為了台灣的法治爭公道。

趙少康提到，法治國的法律最重要有三個基礎，第一證據必須確實，第二程序必須正義，第三判刑的罰則必須要符合比例原則，柯文哲這個案子，這三點通通都沒有符合。法律先射箭再畫靶，先已有心證，認定柯文哲有罪，再去找證據，選擇性辦案是他最不能容忍的，法律不可以這樣，「如果柯文哲判17年，民進黨好幾個現在有案在身的縣市長，要判170年」。

趙少康還說，自己不是只為柯文哲，而是每個人都可能遇到這種事，民眾黨柯文哲之後是黃國昌，他（黃國昌）也有案在身，「國民黨還更多！」此話一出引起現場哄堂大笑，趙少康則解釋，「我以前當立委都可以放假，但為什麼立法院現在都中間不放假，一個會期接一個會期？因為都怕被抓去關！」
 

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