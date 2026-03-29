油價漲！他想拿「大桶子加油」囤起來放　內行搖頭：又臭又危險

▲油價上漲。（示意圖，下同／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

中油28日宣布，自下周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，汽油價格創下11年半新高，有網友擔心油價還會再往上走，求問「可以拿個大桶子去加油站買油起來放嗎？」貼文曝光，一票網友搖頭，「真心不建議，油氣揮發耗損又難聞，而且危險，再說你要放哪？」

有網友在PTT發文，「可以拿個大桶子去加油站買油起來放嗎？」近期油價一直上漲，機車車齡已高，幾乎3天就要加一次油，若價格再繼續漲，實在有些吃不消，因此萌生先買油備放家中的念頭，「請問可以準備很大桶的桶子，然後去加油站加油嗎？這樣有沒有犯法？」

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汽油揮危險又臭 放在家中有風險



貼文曝光，網友搖頭勸退，「汽油會氧」、「裝桶的都是在偏遠地區做事才會這樣，再來就是汽油這麼危險又臭，你要放哪」。

不過也有人指出，「以前在加油站打工還真遇過載油桶來裝的」、「可以啊，一堆割草機，發電機都要吃汽油的」、「開一台汽車，裝滿油。抽出來給機車用」、「可以啊，工地機具都是靠油桶加油」、「偏遠地區很多啊，載回去山上賣都有」。

拿空桶到加油站加汽油恐違法



事實上，國內道路救援服務的「全鋒事業」旗下的全鋒加油卡曾說明，直接拿空桶到加油站加汽油，不僅會被拒絕服務，更可能違反相關法規，並不是加油站「故意找麻煩」，而是牽涉到公共安全與法規遵循。

貼文點出3個原因，首先是安全風險極高，一般的塑膠桶或金屬桶若未具備防靜電設計，可能在加油過程中產生靜電火花，引發火災或爆炸，汽油揮發性極強，若容器密封性不佳，極易洩漏或產生氣體堆積，增加事故風險。

再來，依據《加油站設置及管理辦法》等相關規定，為了防止油品遭到非法囤積、轉售，甚至用於製造危險物品，加油站在容器使用上有嚴格限制，不得為非認證容器加油，若使用不合規容器進行加油，業者與消費者都可能需負擔法律責任。

若有攜帶汽油的必要，請務必使用「通過認證的專用油桶」，並符合以下條件：

1. 紅色桶身：標示清楚用途（汽油）；柴油為黃色，煤油為藍色

2. 清楚標示「GASOLINE」或「汽油」

3. 具備國際認證：如 UN 認證、DOT 認證等

4. 安全設計：配備防靜電材質、防洩漏蓋、防氣壓閥等

5. 材質必須耐油、耐壓，絕非一般容器可取代