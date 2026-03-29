金門消防女力發光　王順香跨縣市歷練獲選全國優秀青年

▲金門縣消防局隊員王順香獲選為115年度「全國社會優秀青年」。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

慶祝329青年節，救國團於台北舉辦優秀青年表揚活動，金門縣消防局隊員王順香憑藉豐富救災救護經驗與優異行政表現，獲選為115年度「全國社會優秀青年」，展現專業與奉獻精神。

王順香投身消防工作以來，從第一線實務歷練出發，逐步累積完整的專業能力，不僅通過消防設備士及警察升官等考試，也取得火災原因調查鑑定證書，建構涵蓋預防、搶救與調查的全方位專業體系，兼具理論知識與實務經驗於一身。

在彰化服務期間，她長期投入高強度救災勤務，曾於住宅火警中深入火場搶救，且成功救出受困的民眾，並多次參與水域救援與山區搜救任務，表現備受肯定；同時也投入火災預防工作，協助單位各項評鑑獲得特優成績，並推動寺廟與重要建物防火訪視，強化在地防災能量。

返金服務後，王順香結合化工專長，取得毒性化學物質應變相關證照，成為化災應變重要專才，參與多起工廠及野火等重大案件，並於救護領域表現突出，更曾榮獲「急救精靈」獎項肯定，多次成功搶救危急患者的生命。

除了第一線勤務外，她在行政工作同樣表現亮眼，協助推動義消中程計畫管考業務，讓金門縣勇奪全國特優第一，並於防救災通訊系統考核中獲得滿分佳績，展現高度執行力與專業管理能力。

此外，王順香也積極投入防災宣導，除了透過社群平台推廣防火與救護知識，並參與防疫及大型活動安全維護，持續擴大公共服務的影響力。

對於獲獎，她謙虛表示榮耀屬於消防團隊，未來將持續精進專業，同時結合科技與創新宣導，深化地方防災工作，守護鄉親生命財產安全。