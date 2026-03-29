這詐騙信「AI也中招」超多人收過！專家認證：會撒網給很多人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

統一發票日前開獎，有網友表示近日突然收到一封電子郵件，是發票中獎1000元的通知，讓他又驚又喜，但同時也覺得哪裡怪怪的，於是趕緊詢問AI求證，AI則回答「這是一封真實的通知，不是詐騙。」但原PO內心仍舊半信半疑，忍不住發文求助。貼文曝光後引發討論，許多人紛紛提醒就是詐騙。

原PO在Threads發文表示，自己看到電子信件時，發現寄件者卻有一張照片作為頭像，點進去才發現內容寫著發票中獎1000元，但整體感覺不太對勁，因此沒有馬上相信，便先去問AI，得到回覆「這是一封真實的通知，不是詐騙。」於是再度疑惑，「那應該就是真的中獎囉？」但也坦言自己還是半信半疑。

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貼文一出，許多人馬上急留言，「是詐騙！今天傻傻的輸入（想說怎麼領獎要信用卡），發現要刷約台幣3萬的印尼盾！(當下打給客服停卡）幸好沒給他驗證碼…下次要注意網頁是不是gov」、「最近超多這個詐騙！我收到momo，我朋友收到悠遊卡公司的」、「要求提供信用卡資訊或登入載具的幾乎都是詐騙。」

來電辨識服務品牌Whoscall小編也現身，「這是詐騙啊啊啊！詐騙集團會做這種假的發票中獎email撒網給很多人，為的就是讓你點進去要領獎的時候輸入信用卡卡號、密碼、到期日日期進而盜刷你的信用卡。」並提醒發票中獎是不會有email通知的，「如果你真的不確定有沒有中獎，請直接到財政部官方的電子發票網站查詢，不要點擊email中任何的網址。」