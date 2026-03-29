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伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

▲▼伊朗伊斯蘭革命衛隊，威脅將針對美國企業在中東據點進行攻擊。（圖／路透）

▲專家分析，伊朗攻擊命中率自3月10日以來已增加逾1倍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗展開軍事打擊，美軍更稱伊朗發動攻擊次數已比戰爭初期銳減90%，但過去這幾天針對以色列與波灣國家的一連串襲擊，證明伊朗仍有足夠飛彈與無人機破壞區域穩定並給對手造成沉重打擊。專家分析，伊朗攻擊命中率自3月10日以來已增加逾1倍，且似乎找到突破以色列防空系統的方法。

命中率增加逾1倍　伊朗進化中

紐約時報報導，伊朗近期針對中東地區的一連串攻擊表明，德黑蘭當局並未喪失報復攻擊能力，例如襲擊沙烏地阿拉伯境內美軍基地造成20多名士兵受傷、2架無人機襲擊阿曼港口、科威特國際機場遇襲、阿布達比一間鋁廠的工人們在飛彈與無人機的攻擊中受傷。

美國智庫史汀生中心高級研究員格里科（Kelly A. Grieco）分析，雖然伊朗飛彈與無人機的發射總量減少，但其命中率卻出現驚人轉變，自3月10日以來已增加超過1倍，顯示對手並未被打敗，而是在戰鬥中不斷學習並調整策略。

以色列防空破綻　伊朗似乎找到了

伊朗近期也展現其反擊能力，一枚飛彈擊中以色列南部城市迪莫納（Dimona），距離受高度保護的以色列核子研究設施及反應爐約10英里。報導稱，伊朗似乎找到以色列防禦系統的「破綻」，也就是向人口密集區發射搭載集束彈頭的彈道飛彈，在空中引爆後會將數十枚小炸彈散布在方圓數英里範圍內。

專家稱，攔截這類炸彈最好的辦法就是在大氣層外進行攔截。以色列飛箭三型（Arrow 3）雖能在極高空執行攔截任務，但造價昂貴且數量有限，而較低層級的攔截系統，則可能無法在飛彈釋放彈頭酬載之前將其成功摧毀。

還能反擊　伊朗天天射飛彈

儘管美以聯合軍事行動對伊朗領導層造成沉重打擊，擊殺多名領袖高官、破壞大量軍事設施，幾乎摧毀伊朗的空軍與海軍，但軍事分析師納迪米（Farzin Nadimi）強調，對伊朗來說，衡量成功的核心指標在於能否持續向以色列、美國基地以及海灣國家發射彈道飛彈和無人機，「而我們知道，他們至今仍能做到這一點」。

伊朗在這次戰爭期間展現的反擊能力，顯示其已從去年六月的十二日戰爭迅速恢復。分析人士指出，若說以色列有何低估之處，那便是伊朗重建的速度之快，伊朗並沒有坐以待斃，而是利用這段時間為下一段衝突做準備。儘管遭到猛攻，伊朗至今仍能維持每天發射20至30枚飛彈的頻率。

瑞士日內瓦高級國際關係及發展學院分析師薩貝特（Farzan Sabet）也同意，伊朗發射的飛彈數量雖然減少，但穿透率卻比戰爭初期還要高，且似乎威脅更敏感、更引人關注的目標，例如位在印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）空軍基地。

薩貝特認為，伊朗在開戰初期發射飛彈與無人機衝擊波灣地區及全球能源市場，一旦這種不安全感與不穩定感建立起來，就不必每天發射數千甚至數百枚飛彈，只要能達成數十次成功突破，就足以達到同樣效果。

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