俄羅斯4月1日起「禁止汽油出口」！　烏克蘭攻擊+中東衝突雙夾擊

▲俄羅斯擬自4月1日起禁止石油出口。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

面對國內燃料價格持續攀升及供應緊繃危機，俄羅斯政府27日宣布重大決策，副總理諾瓦克（Alexander Novak）已指示能源部擬定相關法規，將從4月1日起全面禁止汽油出口，這項禁令預計實施至7月31日。此舉主要是為了穩定國內油價，並確保本地市場能獲得優先供應，避免加油站油價持續上漲衝擊民生。

烏克蘭猛攻石油設施 俄國產能驟降4成

根據《路透社》報導，烏克蘭無人機持續襲擊俄羅斯煉油設施，加上主要輸油管道遭受攻擊，以及部分油輪被扣押等多重打擊下，俄羅斯目前至少有40%的石油出口能力已經停擺。

這也是身為全球第二大石油出口國的俄羅斯，在現代史上遭遇最嚴重的石油供應中斷事件，對其能源產業造成重創。

▲俄羅斯煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊受創。（示意圖／路透）



中東戰火推波助瀾 國際油價突破百美元大關

不僅如此，美國與以色列自2月底開始聯手對伊朗展開軍事行動，導致荷莫茲海峽這條重要航運要道實際上陷入中斷，國際油價因此暴漲突破每桶100美元（約新台幣3204元）。

中東危機引發的全球石油市場動盪，使得價格劇烈波動，多國政府已紛紛推出減稅或補貼方案來因應。

俄副總理緊急召開會議 強調優先保障內需

諾瓦克27日與俄羅斯能源部、聯邦反壟斷局、聖彼得堡證券交易所及產業代表召開緊急會議，針對國內石油產品市場情勢進行研商。他特別強調，在全球能源危機的背景下，政府必須立即採取行動，防止國內燃料價格失控，尤其此刻全球市場對俄羅斯石油產品需求仍居高不下。

汽油出口量占比雖小 市場仍憂連鎖效應

根據《彭博社》彙整的數據，俄羅斯當前的汽油出口量平均約為每日10萬桶，雖然在全球石油產品交易總量中僅占一小部分，但鑒於當前國際局勢高度動盪，市場擔憂任何供應變動都可能引發劇烈的連鎖反應。

諾瓦克已責成俄羅斯能源部起草決議案，從4月1日起禁止汽油出口。《塔斯社》引述消息人士說法指出，這次的出口禁令將執行4個月，直到7月底才會重新評估。